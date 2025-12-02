Algunos dicen que será “El clásico del siglo”. Otros hablan del partido más importante de la historia. Muchos aseguran que no recuerdan algo igual en el fútbol platense. Todos coinciden que el país estará pendiente de lo que suceda entre Gimnasia y Estudiantes, que en semifinales definirán quién se mete en la definición del Clausura que nuevamente tendrá presencia platense.

El Lobo ayer hizo su parte también ante Barracas, como lo había realizado el Pincha el sábado en Santiago del Estero. Sí, lo que nadie imaginaba o casi ninguno lo creía es real: habrá clásico de la Ciudad para definir a un finalista. Sí, pellízcate porque es real.

Gimnasia dejó en el camino a Barracas como visitante / PrensaGELP

En plena efervescencia en el fútbol argentino (la AFA de Chiqui Tapia en la mira) se producirá este choque que empezó a ser una realidad cuando llegaron los batacazos. Primero Gimnasia logrando tres triunfos en fila para meterse en playoffs por primera vez desde que se juega con este formato de cruces de octavos de final. Estudiantes no se quedó atrás y aprovechó las derrotas y polémicas de la última fecha para retirar su boleto. Ni hablar cuando eliminó a Central en Arroyito y un día más tarde su rival hizo lo propio con Unión en Santa Fe. Ya a esa altura era posible lo que ahora es una realidad.

Pablo Toviggino y Claudio Tapia estuvieron en el camino de los platenses, pero justo en el momento de mayor investigación. Y dudas sobre los evidentes favoritismos en los fallos arbitrales. El Ferroviario no pudo controlar a Estudiantes y el arbitraje de Yael Falcón Pérez fue para sacarse el sombrero. Lo mismo pasó ayer en la cancha del Guapo: Hernán Mastrángelo dirigió sin presiones y el VAR, incluso, le hizo un guiño a Gimnasia en el gol de Manuel Panaro. Tal vez en el torneo o unas semanas antes ese tanto era invalidado por off side. Ninguno de los dos equipos se clasificó por el arbitraje, obvio, pero en otros tiempos los dos podían haber sido perjudicados con factores externos. No sucedió. Da la sensación que ambos equipos “del poder” ya se gastaron todo el crédito que tenían.

Estudiantes derrótó en Santiago del Estero a Central Córdoba / EDLP

Por supuesto que empezó el juego de las especulaciones: cuándo se juega. El primer borrador indica el domingo por la tarde pero como el lunes será feriado es la posibilidad más concreta. Así no habría quejas por el descanso de uno y otro. El plato fuerte es el partido de Boca pero el clásico platense se mete de lleno en la atención argentina.

El morbo de ver a un ganador y un perdedor en un cruce así es, seguramente, lo que más paga para ver el próximo fin de semana. Al que le gusta el fútbol se hará un momento para verlo, seguirlo desde el celular o lo que sea. Pero pica en punta para tener mucha atención. Lo querrán ver todos.

¿Quién llega mejor? Los dos ganaron sus partidos de visitante y sin ser favoritos. Da la sensación que el Pincha eliminó a dos rivales más poderosos que los que dejó en el camino el Lobo. Pero es más irregular en su juego y enfrentará a un equipo que triunfó en cinco partidos seguidos para dejar lo que era una posibilidad: descender. En un mes cambió por completo.

En el nombre por nombre el Pincha tiene más jerarquía, pero el Lobo alcanzó un momento de confianza que parece llevarlo a toda velocidad. En este tramo del torneo la confianza del jugador es todo. Los dos están arriba pero la presión que se sacaron los de Fernando Zaniratto los pone en igualdad de condiciones.

¿Quién tiene más para perder? Los dos, porque Estudiantes pone en juego su supremacía en los clásicos en un solo partido; Gimnasia tiene la posibilidad de cambiar el presente contra el rival de toda la vida en 90 minutos (si no hay alargue y penales) en su casa y con su gente. Los dos pondrán mucho en juego y si bien será un partido que no defina nada porque el cruce más importante será el siguiente, potenciará al que gane y le dejará un sabor muy amargo al que pierda.

El último clásico en instancia de mata mata, se dio en la Copa Sudamericana de 2014

Gimnasia ya ganó en este semestre. Pasó del coma 4 a estar a dos partidos de la gloria. Es verdad. También ya ganó Estudiantes que se animó a plantarse al poder y de la mano de Eduardo Domínguez otra vez se metió en una semifinal. Los dos tienen motivos como para no quedar tan golpeados en caso de perder, pero solo los salvará que una semana después el que los eliminó no termine levantando la copa.

El árbitro será el otro gran protagonista de la jornada. Hay gustos y preferencias. Estilos que caen mejor que otros. Y los que están señalados por ser de los que no gustan. La Liga Profesional tendrá que designar a uno que tenga espalda, experiencia y se equivoque lo menos posible. Su designación dará tela para cortar y especulaciones al por mayor.

¿Es el clásico más importante de la historia? No tan directamente pero sí uno de ellos. En 1996 definieron un partido que pudo ser bisagra: si Gimnasia ganaba y Vélez no lo hacía podría dar la vuelta en la cancha de Estudiantes. Fue empate 1-1. En 1993 el Lobo lo eliminó de la Copa Centenario en instancia de 16vos de final y luego fue campeón. También en ronda inicial el Pincha le ganó una serie eliminatoria al Lobo en la Copa Sudamericana 2014. En la Copa Competencia de 1945 los albirrojos salieron bien parados en la serie contra su rival. Será uno de los más importantes de la historia. Y el clásico del siglo hasta ahora.

Por último una reflexión sobre el torneo. Claro que a ojos de la opinión pública tiene todos los condimentos. Boca de un lado, un clásico y el duelo de equipos platenses. River expectante que su rival de toda la vida le de una mano… Claro que sí. Pero sigue siendo poco competitivo. Gane quien gane, luego del festejo y las cargadas, se volverá a hablar. Un torneo de penales también es emocionante, lo mismo que uno de tiro libre sin barrera. No hace mejor al fútbol argentino que hoy todos están distraídos y expectantes con esta definición.