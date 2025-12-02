Pablo “Bebote” Álvarez fue detenido hace más de dos semana, junto a más de 100 barras de Independiente, en las inmediaciones del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda en la previa del partido que el Rojo recibió a Rosario Central en lo que fue la última fecha de la fase regular del torneo Clausura de la Liga Profesional.

La Policía arrestó a los barras por “intimidaciones públicas”. La mayoría fue recuperando su libertad en los días posteriores, salvo el líder de esa facción, Bebote Álvarez.

Luego de pasar varios días en la Comisaría Primera de Avellaneda, Álvarez fue trasladado a La Plata, puntualmente al complejo penitenciario del Melchor Romero.

Desde que Bebote está preso dejó de tener la activa participación en sus redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas grabó un video -que no lo publicó en redes por cuestiones legales quizás- pero que sí llegó a sus más íntimos.

Allí, en el video al que accedió EL DIA, Álvarez anunció que hace una semana está en huelga de hambre. "Hola gente, ¿cómo les va? Ya saben quién le habla, les mando un abrazo grande. Acá estamos en una cajita feliz. Quiero informarle que ya llevo siete días en huelga de hambre, cuatro sólida y tres sin líquido. Tengo buena atención acá de la alcaldía Nº 4 de Melchor Romeo".

Luego agrega que "estoy pidiendo una ampliación de indagatoria de la semana pasada, estoy esperando respuesta para que me me trasladen para declarar por los derechos que tengo. Estoy esperando que resuelvan mi situación, este invento que hizo la Comisaría Primera de Avellaneda. Nada, más que nada es para que me vean que estoy bien, estoy un poco débil, un poco más flaco, ahora viene el verano".

"Día a día le vamos a mandar un videíto, no aflojen, y no se olviden que que somos el rojo nosotros, Abrazos grandes para todos, amantes de los diablos rojos", finalizó Álvarez.