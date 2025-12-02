VIVO | El Concejo Deliberante aprobó la reforma del COU de La Plata
VIVO | El Concejo Deliberante aprobó la reforma del COU de La Plata
El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que dispute el feriado
VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
Un camión volcó dentro de una cantera en La Plata: dos heridos graves
Camuzzi anunció una mega inversión para exportar gas desde el Puerto La Plata
Helipuerto, un Porsche y una Ferrari en la mansión de Pilar vinculada a "Chiqui" Tapia
¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"
Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Bebote preso en La Plata: video "íntimo" a sus allegados y más de una semana de huelga de hambre
Esteban Bullrich quiere postularse para las elecciones presidenciales de 2027
Maxi López, a fondo: ¿¡qué opina sobre la China Suárez, la pareja de Mauro Icardi?
EN FOTOS.- Los looks más comentados de la fiesta apertura de Punta del Este 2026: las figuras del ambiente definen la moda
Pintan un edificio con la bandera de Estudiantes y los vándalos maltratan a jubilada que intentó frenarlos
VIDEO. La Plata: manejaba borracho, perdió el control de una Ford Ranger y un poste evitó una tragedia
Sol a pleno y temperatura ideal este martes en La Plata: el tiempo para esta semana
En el programa de Moria: Julieta Poggio confesó cuáles son sus preferencias sexuales
No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte
¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
ARCA modificó el régimen especial de ingreso de IVA para operaciones en plataformas digitales
Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
Restricción a la venta de bebidas alcohólicas en Provincia: en qué horarios no se puede comprar
La Plata sin agua este martes: los barrios afectados por las obras de Absa
VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos
Causa VTV: indagarán al exministro de Transporte y a empresarios del sector
Bajan un impuesto automotor y ya especulan en una caída de precios
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Pablo “Bebote” Álvarez fue detenido hace más de dos semana, junto a más de 100 barras de Independiente, en las inmediaciones del Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda en la previa del partido que el Rojo recibió a Rosario Central en lo que fue la última fecha de la fase regular del torneo Clausura de la Liga Profesional.
La Policía arrestó a los barras por “intimidaciones públicas”. La mayoría fue recuperando su libertad en los días posteriores, salvo el líder de esa facción, Bebote Álvarez.
Luego de pasar varios días en la Comisaría Primera de Avellaneda, Álvarez fue trasladado a La Plata, puntualmente al complejo penitenciario del Melchor Romero.
Desde que Bebote está preso dejó de tener la activa participación en sus redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas grabó un video -que no lo publicó en redes por cuestiones legales quizás- pero que sí llegó a sus más íntimos.
Allí, en el video al que accedió EL DIA, Álvarez anunció que hace una semana está en huelga de hambre. "Hola gente, ¿cómo les va? Ya saben quién le habla, les mando un abrazo grande. Acá estamos en una cajita feliz. Quiero informarle que ya llevo siete días en huelga de hambre, cuatro sólida y tres sin líquido. Tengo buena atención acá de la alcaldía Nº 4 de Melchor Romeo".
Luego agrega que "estoy pidiendo una ampliación de indagatoria de la semana pasada, estoy esperando respuesta para que me me trasladen para declarar por los derechos que tengo. Estoy esperando que resuelvan mi situación, este invento que hizo la Comisaría Primera de Avellaneda. Nada, más que nada es para que me vean que estoy bien, estoy un poco débil, un poco más flaco, ahora viene el verano".
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
"Día a día le vamos a mandar un videíto, no aflojen, y no se olviden que que somos el rojo nosotros, Abrazos grandes para todos, amantes de los diablos rojos", finalizó Álvarez.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí