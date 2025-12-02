Un camión volcó dentro de una cantera en La Plata: dos heridos graves

Un grave accidente laboral ocurrió este martes 2 de diciembre en 176 bis y 529, en Melchor Romero, cuando un camión de la empresa Lamterna – Servicio de Volquetes cayó al interior de una cantera mientras descargaba desperdicios. El hecho dejó dos hombres heridos, uno de ellos en estado reservado.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo —un camión Ford Cargo, patente EVI 204— perdió estabilidad y cayó varios metros al vacío, dando múltiples vuelcos hasta detenerse en el fondo del predio. El accidente generó un tumulto entre quienes se encontraban en el lugar, quienes dieron aviso inmediato al 911.

Uno de los trabajadores -de 20 años- sufrió fractura expuesta en la pierna derecha. Debido a que la ambulancia no podía ingresar a la cantera, personal policial lo trasladó de urgencia hacia el Hospital Alejandro Korn para su inmediata atención. Permanece internado en estado reservado, aunque consciente.

En tanto, el conductor del camión (40 años), fue rescatado por Bomberos de Melchor Romero y trasladado. Según se informó, presenta escoriaciones y cortes leves y se encuentra fuera de peligro.

En el caso interviene la UFI N°10 de La Plata, a cargo de Carlos Vercellone, bajo la carátula “Lesiones culposas”. El área fue preservada para la realización de peritajes que permitan establecer con precisión cómo se produjo el vuelco.