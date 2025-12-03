Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global

La figura del Abogado del Niño, un modelo nacido y consolidado en la provincia de Buenos Aires, podría comenzar a expandirse al resto del mundo. Ese es el objetivo que llevaron a Naciones Unidas las abogadas platenses María Donato y Sara Cánepa, invitadas a participar de la consulta global convocada por el Comité de los Derechos del Niño para la elaboración de un documento que fijará estándares internacionales sobre el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes.

Ambas profesionales aportaron más de una década de trabajo en patrocinio jurídico especializado, una práctica institucionalizada en la provincia desde la sanción de la Ley 14.568 y el funcionamiento de Registros en los veinte Colegios de Abogados bonaerenses.

Ese sistema, pionero en la región, permitió fortalecer la escucha activa, la participación real y la defensa técnica de niñas, niños y adolescentes en distintos procesos judiciales y administrativos.

Como explicó Donato, la propuesta presentada ante la ONU busca que la Observación General incluya explícitamente al Abogado del Niño como una garantía mínima del debido proceso, lo que implica que la asistencia jurídica especializada se halle disponible en todos los procedimientos donde estén comprometidos derechos de niños y adolescentes, sin condicionamientos de edad o madurez, y provista por el Estado de manera igualitaria.

Uno de los ejes centrales del aporte argentino es la creación de Registros de abogadas y abogados especializados en cada país, con sistemas de sorteo para la designación. Como explicó Cánepa no se trata de un trámite formal, sino de un mecanismo que asegura transparencia, independencia del patrocinio y protección frente a interferencias de las partes.

El documento presentado ante Naciones Unidas también define las funciones clave del patrocinio especializado: asesorar, acompañar, representar y garantizar la participación efectiva de los chicos y chicas, evitando prácticas revictimizantes. Además, propone que la futura Observación General impulse materiales en lenguaje claro y formatos accesibles para fomentar el ejercicio ciudadano de derechos.