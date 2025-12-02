Drama en Berisso: atacó a su madre con cuchillos y un palo y luego prendió fuego un colchón

Berisso: un joven atacó a su madre con cuchillos y un palo, prendió fuego un colchón y terminó detenido tras una persecución

Un violento episodio familiar ocurrido este martes en Berisso terminó con un joven de 22 años detenido luego de agredir a su madre, amenazar a la Policía con un arma blanca y protagonizar una fuga a través de un descampado y un zanjón. El hecho ocurrió en 36 y 128, en la localidad de El Dique.

Según informaron fuentes policiales, el agresor, vecino de la zona— llegó al domicilio de su madre, Andrea Beatriz Cisneros, de 42 años, y la atacó violentamente utilizando un tirante de madera de más de un metro y medio, provocándole lesiones.

Tras lograr quitarle el objeto, el joven ingresó nuevamente a la vivienda, tomó dos cuchillos de unos 30 centímetros de largo y volvió a intentar herirla. En medio de la agresión, además, prendió fuego un colchón, lo que incrementó el nivel de riesgo dentro de la casa.

Fuga, amenazas y persecución

Cuando el personal policial llegó al lugar, Maldonado escapó por los fondos del domicilio, cruzando un zanjón que da a un descampado. Se montó un operativo cerrojo que permitió localizarlo en 127 y 38 bis, donde volvió a intentar huir a pie.

Durante la persecución, el joven amenazó a los efectivos con un cuchillo, que luego descartó en su intento de escapar. Finalmente, se arrojó a un zanjón para continuar la huida, pero fue detenido allí mismo por agentes del Grupo Motorizado Departamental.

Elementos secuestrados

En el procedimiento se incautaron:

Tres cuchillas de aproximadamente 30 centímetros.

Un tirante de madera de 1,5 metros, utilizado en la agresión.



El detenido fue trasladado a la Comisaría Tercera de Berisso, junto con los elementos secuestrados.

Intervención judicial

La causa quedó en manos de la UFIJ N°5 del Departamento Judicial La Plata y fue caratulada como:

Tentativa de homicidio

Lesiones calificadas

Daños

Amenazas calificadas al personal policial