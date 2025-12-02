Drama en Berisso: atacó a su madre con cuchillos y un palo y luego prendió fuego un colchón

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado
El PJ se fracturó en Diputados y queda empatado con los libertarios en la disputa por la primera minoría
Trump le advirtió a Venezuela: “Empezaremos a atacar también en tierra”
Un camión volcó dentro de una cantera en La Plata: dos heridos graves
Juraron los nuevos diputados electos en la Legislatura bonaerense
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
El bombazo de la tercera en discordia: la verdadera historia del divorcio de Cvitanich y Chechu Bonelli
Camuzzi anunció una mega inversión para exportar gas desde el Puerto La Plata
VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad
Luis Ventura a fondo contra Jorge Rial: "Si yo hablo, él va preso" y "no se la banca"
Helipuerto, un Porsche y una Ferrari en la mansión de Pilar vinculada a "Chiqui" Tapia
¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"
Bebote preso en La Plata: video "íntimo" a sus allegados y más de una semana de huelga de hambre
Esteban Bullrich quiere postularse para las elecciones presidenciales de 2027
Maxi López, a fondo: ¿¡qué opina sobre la China Suárez, la pareja de Mauro Icardi?
EN FOTOS.- Los looks más comentados de la fiesta apertura de Punta del Este 2026: las figuras del ambiente definen la moda
Pintan un edificio con la bandera de Estudiantes y los vándalos maltratan a jubilada que intentó frenarlos
VIDEO. La Plata: manejaba borracho, perdió el control de una Ford Ranger y un poste evitó una tragedia
Sol a pleno y temperatura ideal este martes en La Plata: el tiempo para esta semana
En el programa de Moria: Julieta Poggio confesó cuáles son sus preferencias sexuales
No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte
¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
ARCA modificó el régimen especial de ingreso de IVA para operaciones en plataformas digitales
Kicillof volvió a pedir la votación del Financiamiento a la Legislatura
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Berisso: un joven atacó a su madre con cuchillos y un palo, prendió fuego un colchón y terminó detenido tras una persecución
Un violento episodio familiar ocurrido este martes en Berisso terminó con un joven de 22 años detenido luego de agredir a su madre, amenazar a la Policía con un arma blanca y protagonizar una fuga a través de un descampado y un zanjón. El hecho ocurrió en 36 y 128, en la localidad de El Dique.
Según informaron fuentes policiales, el agresor, vecino de la zona— llegó al domicilio de su madre, Andrea Beatriz Cisneros, de 42 años, y la atacó violentamente utilizando un tirante de madera de más de un metro y medio, provocándole lesiones.
Tras lograr quitarle el objeto, el joven ingresó nuevamente a la vivienda, tomó dos cuchillos de unos 30 centímetros de largo y volvió a intentar herirla. En medio de la agresión, además, prendió fuego un colchón, lo que incrementó el nivel de riesgo dentro de la casa.
Fuga, amenazas y persecución
Cuando el personal policial llegó al lugar, Maldonado escapó por los fondos del domicilio, cruzando un zanjón que da a un descampado. Se montó un operativo cerrojo que permitió localizarlo en 127 y 38 bis, donde volvió a intentar huir a pie.
LE PUEDE INTERESAR
La Plata: le apuntaron a una mujer para robarle el auto y cayeron tras una persecución
LE PUEDE INTERESAR
Un camión volcó dentro de una cantera en La Plata: dos heridos graves
Durante la persecución, el joven amenazó a los efectivos con un cuchillo, que luego descartó en su intento de escapar. Finalmente, se arrojó a un zanjón para continuar la huida, pero fue detenido allí mismo por agentes del Grupo Motorizado Departamental.
Elementos secuestrados
En el procedimiento se incautaron:
Tres cuchillas de aproximadamente 30 centímetros.
Un tirante de madera de 1,5 metros, utilizado en la agresión.
El detenido fue trasladado a la Comisaría Tercera de Berisso, junto con los elementos secuestrados.
Intervención judicial
La causa quedó en manos de la UFIJ N°5 del Departamento Judicial La Plata y fue caratulada como:
Tentativa de homicidio
Lesiones calificadas
Daños
Amenazas calificadas al personal policial
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí