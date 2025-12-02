Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

Luis Ventura a fondo contra Jorge Rial: "Si yo hablo, él va preso" y "no se la banca"

Luis Ventura a fondo contra Jorge Rial: "Si yo hablo, él va preso" y "no se la banca"
2 de Diciembre de 2025 | 16:12

Escuchar esta nota

Jorge Rial no acudió a la entrega de los Premios Martín Fierro de Cable 2025 y Luis Ventura, el presidente de APTRA, volvió a referirse a la rivalidad que mantienen desde hace varios años cuando mantuvieron fuertes diferencias mientras trabajaban juntos en Intrusos.

Estas declaraciones llegaron después de un fuerte descargo que Ventura había hecho en Polémica en el Bar, luego de la premiación a lo mejor del cable.uhLXwg

"Yo siempre supe que nunca iba a venir. No sé la banca. Esta no sé la banca", aseguró Luis Ventura, sobre su colega y compañero de tantos años y luego ironizó: "Ni en el fondo, ni en el frente, ni en la terraza, ni en el subsuelo, nada. No esperaba nada".

"¿Qué le iba a aportar? Mandó a Brancatelli para decir que él no quiso perder coherencia. A mí no. ¿En dónde está?, ¿qué está haciendo? El gran hipócrita no estaba. Jorge no disfruta nada", analizó Luis Ventura, durante una entrevista con Intrusos. 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

VIVO | El Concejo Deliberante aprobó la reforma del COU de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que dispute el feriado

¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?

Chiqui Tapia cobra $60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El clásico del siglo

GIMNASIA VS. ESTUDIANTES | El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8

¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?

El Pincha retoma las prácticas con la mira en el clásico: quiénes vuelven y los que son baja
Últimas noticias de Espectáculos

Maxi López, a fondo: ¿¡qué opina sobre la China Suárez, la pareja de Mauro Icardi?

Revelan gastos sobre la boda súper millonaria de Taylor Swift: más de un millón de dólares sólo en flores, los detalles

En el programa de Moria: Julieta Poggio confesó cuáles son sus preferencias sexuales

EN FOTOS.- Los looks más comentados de la fiesta apertura de Punta del Este 2026: las figuras del ambiente definen la moda
Información General
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Restricción a la venta de bebidas alcohólicas en Provincia: en qué horarios no se puede comprar
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Le anularon su vuelo y ahora deberán indemnizarlo
La Ciudad
Alak encabezó el 74° aniversario de la 'Repu' y la asunción del nuevo Gobierno Infantil
VIVO | El Concejo Deliberante aprobó la reforma del COU de La Plata
Camuzzi anunció una mega inversión para exportar gas desde el Puerto La Plata
2/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Clásico platense histórico y un fin de año con todo en La Plata
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Policiales
Un camión volcó dentro de una cantera en La Plata: dos heridos graves
Bebote preso en La Plata: video "íntimo" a sus allegados y más de una semana de huelga de hambre
VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad
No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte
Deportes
El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que dispute el feriado
El pedido oficial de Aprevide para que el clásico de La Plata no se juegue el fin de semana
GIMNASIA VS. ESTUDIANTES | El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
"¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje?": Insúa chicaneo a la prensa pero luego rompió el silencio
Los hinchas de Gimnasia preparan un histórico recibimiento para el clásico ante Estudiantes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla