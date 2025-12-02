Luis Ventura a fondo contra Jorge Rial: "Si yo hablo, él va preso" y "no se la banca"

Jorge Rial no acudió a la entrega de los Premios Martín Fierro de Cable 2025 y Luis Ventura, el presidente de APTRA, volvió a referirse a la rivalidad que mantienen desde hace varios años cuando mantuvieron fuertes diferencias mientras trabajaban juntos en Intrusos.

Estas declaraciones llegaron después de un fuerte descargo que Ventura había hecho en Polémica en el Bar, luego de la premiación a lo mejor del cable.

"Yo siempre supe que nunca iba a venir. No sé la banca. Esta no sé la banca", aseguró Luis Ventura, sobre su colega y compañero de tantos años y luego ironizó: "Ni en el fondo, ni en el frente, ni en la terraza, ni en el subsuelo, nada. No esperaba nada".

"¿Qué le iba a aportar? Mandó a Brancatelli para decir que él no quiso perder coherencia. A mí no. ¿En dónde está?, ¿qué está haciendo? El gran hipócrita no estaba. Jorge no disfruta nada", analizó Luis Ventura, durante una entrevista con Intrusos.