VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas

GIMNASIA VS. ESTUDIANTES | El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
Un principio de incendio en la Torre I de 12 y 51 generó esta mañana mucha tensión. Se montó un fuerte operativo del que participaron los Bomberos y la Policía, por lo que tuvieron que evacuar a los empleados.
Todo sucedió cerca del mediodía de este martes, momento en el que había mucho movimiento. Incluso testigos aseguraron que quedó cortada la calle 12.
Fuentes oficiales le confirmaron a EL DIA que el fuego "fue controlado". Las primeras informaciones indican que se inició en el piso 13, más precisamente en uno de los baños.
Los Bomberos realizaban una inspección ocular para saber en qué condiciones se encontraban las oficinas afectadas. "Por el momento fueron evacuados todos los trabajadores, que están afuera esperando noticias", agregaron. "Una vez que esté todo perfecto volverán a sus puestos de trabajo", precisaron.
