Juraron los nuevos diputados electos en la Legislatura bonaerense

Los diputados electos el 7 de septiembre en las elecciones bonaerenses recibieron hoy los diplomas que los habilitan a asumir sus bancas, a la vez que se definieron las autoridades de la Legidslatura para los próximos dos años.
Tras la entrega de diplomas a los diputados, el oficialismo acordó que el nuevo presidente de la Cámara de Diputados bonaerense será Alejandro Dichiara, dirigente cercano al kirchnerismo que fue titular en Diputados en 2024.
El vicepresidente seré al massista Alexis Guerrera, mientras que la vicepresidencia primera será de Agustín Forchieri, dirigente ligado al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, y el vice segundo será el libertario Juan Osaba. La vicepresidenta tercera, en tanto, será para Mariano Cascallares.
Los legisladores que participaron de la ceremonia en la Legislatura fueron 21 por Fuerza Patria y 18 de la alianza La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, mientras que también hicieron lo propio tres del espacio Hechos, dos de Somos Buenos Aires y dos del Frente de Izquierda.
Con la nueva composición, el peronismo sostendrá la primera minoría en Diputados, al tiempo que en la Cámara Alta tendrá mayoría a partir del 10 de diciembre, cuando se realice la asunción formal.
Algunos de los legisladores que recibieron su diploma fueron, por Fuerza Patria, Diego Nanni, Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza y Mariano Cascallares.
Por la alianza entre libertarios y el PRO participaron Maximiliano Bondarenko, Oscar Liberman, Francisco Adorni, Pablo Morillo y Analía Corvino.
Manuel Passaglia, Paula Bustos y Ignacio Mateucci por Hechos; Christian Castillo y Mónica Schlotthauer por el FIT; y Andrés Leo y Priscila Minnaard por Somos.
El recambio se produce mientras transcurre el debate por el financiamiento que solicitó el gobernador bonaerense Axel Kicillof: desde el oficialismo esperan que las negociaciones con la oposición lleguen a buen puerto para que el gobernador complete la aprobación del paquete de leyes que envió a la Legislatura.
Algunos de los focos de disputa son los fondos para intendentes y cargos vacantes en el Banco Provincia para destrabar el financiamiento con los bloques opositores.
