Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Juraron los nuevos diputados electos en la Legislatura bonaerense

Juraron los nuevos diputados electos en la Legislatura bonaerense
2 de Diciembre de 2025 | 16:30

Escuchar esta nota

Los diputados electos el 7 de septiembre en las elecciones bonaerenses recibieron hoy los diplomas que los habilitan a asumir sus bancas, a la vez que se definieron las autoridades de la Legidslatura para los próximos dos años.

Tras la entrega de diplomas a los diputados, el oficialismo acordó que el nuevo presidente de la Cámara de Diputados bonaerense será Alejandro Dichiara, dirigente cercano al kirchnerismo que fue titular en Diputados en 2024.

El vicepresidente seré al massista Alexis Guerrera, mientras que la vicepresidencia primera será de Agustín Forchieri, dirigente ligado al nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, y el vice segundo será el libertario Juan Osaba. La vicepresidenta tercera, en tanto, será para Mariano Cascallares.

Los legisladores que participaron de la ceremonia en la Legislatura fueron 21 por Fuerza Patria y 18 de la alianza La Libertad Avanza (LLA) y el PRO, mientras que también hicieron lo propio tres del espacio Hechos, dos de Somos Buenos Aires y dos del Frente de Izquierda.

Con la nueva composición, el peronismo sostendrá la primera minoría en Diputados, al tiempo que en la Cámara Alta tendrá mayoría a partir del 10 de diciembre, cuando se realice la asunción formal.

Algunos de los legisladores que recibieron su diploma fueron, por Fuerza Patria, Diego Nanni, Facundo Tignanelli, Mayra Mendoza y Mariano Cascallares.

LE PUEDE INTERESAR

Bahía Blanca: inflación de noviembre llegó al 2,25% y marcó una leve aceleración mensual

LE PUEDE INTERESAR

Mar del Plata relanza las ciclovías tras tres años frenadas

Por la alianza entre libertarios y el PRO participaron Maximiliano Bondarenko, Oscar Liberman, Francisco Adorni, Pablo Morillo y Analía Corvino.

Manuel Passaglia, Paula Bustos y Ignacio Mateucci por Hechos; Christian Castillo y Mónica Schlotthauer por el FIT; y Andrés Leo y Priscila Minnaard por Somos.

El recambio se produce mientras transcurre el debate por el financiamiento que solicitó el gobernador bonaerense Axel Kicillof: desde el oficialismo esperan que las negociaciones con la oposición lleguen a buen puerto para que el gobernador complete la aprobación del paquete de leyes que envió a la Legislatura.

Algunos de los focos de disputa son los fondos para intendentes y cargos vacantes en el Banco Provincia para destrabar el financiamiento con los bloques opositores.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado

¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?

Chiqui Tapia cobra $60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El clásico del siglo

El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8

¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?

El Pincha retoma las prácticas con la mira en el clásico: quiénes vuelven y los que son baja
Últimas noticias de Política y Economía

El PJ se fracturó en Diputados y queda empatado con los libertarios en la disputa por la primera minoría

Cadetes de la Escuela Naval arribaron a Mar del Plata para prácticas de instrucción

Mar del Plata inicia sanciones por fumar en balnearios desde diciembre

Bahía Blanca: inflación de noviembre llegó al 2,25% y marcó una leve aceleración mensual
Información General
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Restricción a la venta de bebidas alcohólicas en Provincia: en qué horarios no se puede comprar
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Espectáculos
Murió Horacio D’Alessandro, un referente del arte platense
El bombazo de la tercera en discordia: la verdadera historia del divorcio de Cvitanich y Chechu Bonelli
Un tesoro ricotero en La Plata: el tema inédito llevado a la puesta teatral
¿El fin de Bandana?: la palabra de Lissa Vera
Luis Ventura a fondo contra Jorge Rial: "Si yo hablo, él va preso" y "no se la banca"
Deportes
¿Bono optativo en Gimnasia de cara al clásico?
El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado
El pedido oficial de Aprevide para que el clásico de La Plata no se juegue el fin de semana
El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
"¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje?": Insúa chicaneo a la prensa pero luego rompió el silencio
Policiales
Mecheros VIP: quienes son cinco empresarios argentinos presos por robar ropa de primera en Miami
Drama en Berisso: atacó a su madre con cuchillos y un palo y luego prendió fuego un colchón
La Plata: le apuntaron a una mujer para robarle el auto y cayeron tras una persecución
Un camión volcó dentro de una cantera en La Plata: dos heridos graves
Bebote preso en La Plata: video "íntimo" a sus allegados y más de una semana de huelga de hambre

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla