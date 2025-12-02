Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Conmoción en el ascenso: murió Santiago Fredes, DT de Luján

Conmoción en el ascenso: murió Santiago Fredes, DT de Luján
2 de Diciembre de 2025 | 21:51

Escuchar esta nota

El Ascenso argentino atraviesa una jornada de conmoción luego de que este martes se confirmara el fallecimiento de Santiago “El Pulga” Exequiel Fredes, director técnico de Luján, quien permanecía internado desde el jueves pasado en el Sanatorio Austral de Pilar, tras sufrir un malestar posterior al amistoso frente a J.J.Urquiza.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, el ex futbolista fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré, una afección autoinmune que generó debilidad muscular y pérdida de sensibilidad.

Pese a permanecer hospitalizado varios días, su cuadro no logró revertirse y finalmente falleció.

“El Pulga nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador”, expresó Luján en un comunicado institucional.

Allí también destacaron su “entrega, pasión y calidad humana”, valores que marcaron su paso por el club.

Fredes venía de completar una gran campaña en 2025, donde el Lujanero terminó segundo en su zona y avanzó hasta los cuartos de final del Reducido.

LE PUEDE INTERESAR

En UNO, entregaron carnets a nuevos socios vitalicios del Pincha

LE PUEDE INTERESAR

¿Bono optativo en Gimnasia de cara al clásico?

Con 14 victorias en 19 partidos, su equipo había sido una de las revelaciones del torneo. Desde su internación, el plantel continúo trabajando bajo el resto del cuerpo técnico de cara a la temporada 2026.

Hace pocas semanas, el club había anunciado la renovación del DT con un video emotivo. Fredes había prometido ir por “una nueva ilusión” y buscar el salto de categoría que el Lujanero persigue desde hace años.

Su vínculo con el club era profundo: formado en Vélez, debutó profesionalmente en Luján en 2011 y regresó varias veces a lo largo de su carrera.

Pasó por Flandria, Defensores Unidos y Excursionistas, hasta que en 2018 volvió definitivamente para retirarse y ponerse el buzo de entrenador. Primero fue coordinador de inferiores y luego asumió la Primera en 2025.

Uno de los momentos más recordados de su etapa como jugador fue el penal decisivo “picado” en la final por la permanencia ante San Miguel en 2013, acción que salvó a Luján del descenso a la Primera D y quedó grabada en la memoria de los hinchas.

En medio del dolor, el club suspendió todas las actividades en su sede social.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado

¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?

El clásico del siglo

Chiqui Tapia cobra $60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8

¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?

El Pincha retoma las prácticas con la mira en el clásico: quiénes vuelven y los que son baja
Últimas noticias de Deportes

En UNO, entregaron carnets a nuevos socios vitalicios del Pincha

¿Bono optativo en Gimnasia de cara al clásico?

El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado

El pedido oficial de Aprevide para que el clásico de La Plata no se juegue el fin de semana
Policiales
Megaoperativo por abuso infantil y ciberpedofilia: más 100 allanamientos, algunos en La Plata
Cuádruple crimen de La Plata: en el juicio por falsos testimonios, declararon los vecinos del "Karateca"
Mecheros VIP: quienes son cinco empresarios argentinos presos por robar ropa de primera en Miami
Drama en Berisso: atacó a su madre con cuchillos y un palo y luego prendió fuego un colchón
La Plata: le apuntaron a una mujer para robarle el auto y cayeron tras una persecución
Política y Economía
Carolina Píparo adelantó su renuncia a Diputados para asumir un cargo en el Banco Nación
Scott Bessent suspendió su visita a Argentina tras la decisión de Milei de no ir al sorteo del Mundial
Gobierno cuestiona propuesta de impuesto al metano bovino: “Es pegarse un tiro en el pie”
Crece en Mar del Plata el cultivo de palta
Bahía Blanca: el girasol amplía su superficie y crece 7%
Espectáculos
Murió Horacio D’Alessandro, un referente del arte platense
El bombazo de la tercera en discordia: la verdadera historia del divorcio de Cvitanich y Chechu Bonelli
Un tesoro ricotero en La Plata: el tema inédito llevado a la puesta teatral
¿El fin de Bandana?: la palabra de Lissa Vera
Luis Ventura a fondo contra Jorge Rial: "Si yo hablo, él va preso" y "no se la banca"
La Ciudad
El Concejo aprobó la designación del nuevo juez para un juzgado de Faltas en La Plata
Informe | Precios en La Plata: los alimentos y la incidencia en los incrementos
Súper Cartonazo de $3.000.000 y línea por $300.000: este jueves sale la tarjeta gratis con EL DIA
Alak encabezó el 74° aniversario de la 'Repu' y la asunción del nuevo Gobierno Infantil
Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla