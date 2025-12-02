Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
Un control de alcoholemia realizado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en la Ruta Nacional 5 interceptó a un conductor procedente desde Santa Rosa que arrojó un nivel de alcohol en sangre de 2,24 gramos por litro (g/l), una jurisdicción donde la tolerancia, igual que en La Pampa, es cero.
El alto nivel de alcoholemia encendió las alarmas de los inspectores de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quienes retuvieron el vehículo y labraron las actas de infracción correspondientes. Ahora, tiene que pagar una multa de 1.7000.000 pesos.
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
El incidente quedó registrado en un video de la ANSV, donde se observa al inspector informando al conductor oriundo de Santa Rosa sobre el resultado del test.
Al ser consultado sobre qué había consumido para alcanzar un nivel tan elevado, el conductor admitió: "No, tomé cerveza antes de salir...".
Posteriormente, al ser interrogado sobre el destino y las circunstancias del viaje, el hombre brindó un insólito descargo que reveló una decisión de alto riesgo vial: "Mirá, te soy sincero, no tuvimos una noche buena... veníamos de trabajar... no estábamos yendo hacia Buenos Aires, él se estaba durmiendo y le dije, bueno, ¿querés que maneje yo? Y bueno, caímos acá. Él tiene cero, no estaba tomando alcohol".
La versión del conductor indica que asumió el manejo a pesar de haber consumido alcohol, con el supuesto objetivo de reemplazar a su compañero de viaje que se encontraba cansado, exponiendo la vida de ambos y la de terceros en la ruta.
El vehículo fue inmediatamente retenido por las autoridades debido a la gravedad de la infracción y la violación de la Ley de Alcohol Cero al Volante.
