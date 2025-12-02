Carolina Píparo adelantó su renuncia a Diputados para asumir un cargo en el Banco Nación

Cuádruple crimen de La Plata: en el juicio por falsos testimonios, declararon los vecinos del "Karateca"
La diputada nacional Carolina Píparo presentó este martes su renuncia a la Cámara de Diputados una semana antes del final formal de su mandato. La decisión responde a que asumirá un cargo vinculado directamente al Poder Ejecutivo, según confirmaron fuentes oficiales.
Píparo ya comunicó la novedad al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y su salida se hará efectiva de inmediato.
Un cargo impulsado por Karina Milei
De acuerdo a fuentes cercanas al Gobierno, la designación de Píparo se dio a instancias de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, quien viene ordenando el armado político y administrativo de distintas áreas estatales.
Si bien no hubo confirmación pública del área específica, las fuentes políticas q despejaron cualquier controversia. “Va a asumir, a instancias de Karina, en un cargo que depende del Ejecutivo”, explicaron los informantes. Según publicó Infobae, se trataría de directora del Banco Nación.
Cambio de rol en plena transición
Píparo finalizaba su mandato el 10 de diciembre, pero decidió adelantar su salida para evitar incompatibilidades entre la actividad legislativa y su nueva función dentro del Gobierno. Desde su entorno afirman que la renuncia se concretó “en buenos términos”.
De legisladora a funcionaria
La diputada había sido electa en 2021 por La Libertad Avanza y tuvo protagonismo político durante el primer año del gobierno de Javier Milei. En los últimos meses, incluso, había retomado su alineamiento con el oficialismo tras reuniones con Karina Milei.
Con esta designación, Píparo deja el Congreso y se integra formalmente a la estructura de gestión del Gobierno nacional.
