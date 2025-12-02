Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Carolina Píparo adelantó su renuncia a Diputados para asumir un cargo en el Banco Nación

Carolina Píparo adelantó su renuncia a Diputados para asumir un cargo en el Banco Nación
2 de Diciembre de 2025 | 21:17

Escuchar esta nota

La diputada nacional Carolina Píparo presentó este martes su renuncia a la Cámara de Diputados una semana antes del final formal de su mandato. La decisión responde a que asumirá un cargo vinculado directamente al Poder Ejecutivo, según confirmaron fuentes oficiales.

Píparo ya comunicó la novedad al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y su salida se hará efectiva de inmediato.

Un cargo impulsado por Karina Milei

De acuerdo a fuentes cercanas al Gobierno, la designación de Píparo se dio a instancias de Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, quien viene ordenando el armado político y administrativo de distintas áreas estatales.

Si bien no hubo confirmación pública del área específica, las fuentes políticas q despejaron cualquier controversia. “Va a asumir, a instancias de Karina, en un cargo que depende del Ejecutivo”, explicaron los informantes. Según publicó Infobae, se trataría de directora del Banco Nación.

Cambio de rol en plena transición

LE PUEDE INTERESAR

Scott Bessent suspendió su visita a Argentina tras la decisión de Milei de no ir al sorteo del Mundial

LE PUEDE INTERESAR

Gobierno cuestiona propuesta de impuesto al metano bovino: “Es pegarse un tiro en el pie”

Píparo finalizaba su mandato el 10 de diciembre, pero decidió adelantar su salida para evitar incompatibilidades entre la actividad legislativa y su nueva función dentro del Gobierno. Desde su entorno afirman que la renuncia se concretó “en buenos términos”.

De legisladora a funcionaria

La diputada había sido electa en 2021 por La Libertad Avanza y tuvo protagonismo político durante el primer año del gobierno de Javier Milei. En los últimos meses, incluso, había retomado su alineamiento con el oficialismo tras reuniones con Karina Milei.

Con esta designación, Píparo deja el Congreso y se integra formalmente a la estructura de gestión del Gobierno nacional.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado

¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?

El clásico del siglo

Chiqui Tapia cobra $60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8

¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?

El Pincha retoma las prácticas con la mira en el clásico: quiénes vuelven y los que son baja
Últimas noticias de Política y Economía

Scott Bessent suspendió su visita a Argentina tras la decisión de Milei de no ir al sorteo del Mundial

Gobierno cuestiona propuesta de impuesto al metano bovino: “Es pegarse un tiro en el pie”

Crece en Mar del Plata el cultivo de palta

Bahía Blanca: el girasol amplía su superficie y crece 7%

Deportes
¿Bono optativo en Gimnasia de cara al clásico?
El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado
El pedido oficial de Aprevide para que el clásico de La Plata no se juegue el fin de semana
El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
"¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje?": Insúa chicaneo a la prensa pero luego rompió el silencio
Policiales
Megaoperativo por abuso infantil y ciberpedofilia: más 100 allanamientos, algunos en La Plata
Cuádruple crimen de La Plata: en el juicio por falsos testimonios, declararon los vecinos del "Karateca"
Mecheros VIP: quienes son cinco empresarios argentinos presos por robar ropa de primera en Miami
Drama en Berisso: atacó a su madre con cuchillos y un palo y luego prendió fuego un colchón
La Plata: le apuntaron a una mujer para robarle el auto y cayeron tras una persecución
Información General
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Restricción a la venta de bebidas alcohólicas en Provincia: en qué horarios no se puede comprar
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Espectáculos
Murió Horacio D’Alessandro, un referente del arte platense
El bombazo de la tercera en discordia: la verdadera historia del divorcio de Cvitanich y Chechu Bonelli
Un tesoro ricotero en La Plata: el tema inédito llevado a la puesta teatral
¿El fin de Bandana?: la palabra de Lissa Vera
Luis Ventura a fondo contra Jorge Rial: "Si yo hablo, él va preso" y "no se la banca"

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla