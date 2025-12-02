Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
Luego de la reunión con su equipo de seguridad nacional, donde se evaluaron los siguientes pasos en la crisis con Venezuela, el presidente Donald Trump volvió a advertir este martes, al responder sobre las acciones militares en el Caribe contra embarcaciones “narcoterroristas”, que “si es necesario” el Ejército atacará “también por tierra”, tal como viene haciendo por agua.
“Empezaremos a realizar esos ataques también en tierra. Es mucho más fácil. Y conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar eso también muy pronto”, dijo en una reunión de gabinete abierta, en la que respondió consultas de periodistas. Días atrás ya había advertido sobre la posibilidad de lanzar ataques terrestres en Venezuela.
Además, el mandatario respaldó al secretario de Defensa -o de Guerra, como le dice Trump-, Pete Hegseth, en momentos en que en Washington se extiende la polémica por una presunta orden del funcionario de lanzar un segundo ataque para matar a dos sobrevivientes de un bombardeo inicial contra una embarcación de presuntos “narcoterroristas” en el Caribe.
“En cuanto al ataque, todavía no he obtenido mucha información porque confío en Pete. No estuve involucrado”, dijo Trump. “Pete no sabía que el segundo ataque involucrara a dos personas. Puedo decir esto: quiero que esos barcos sean destruidos, y si es necesario, atacaremos por tierra", advirtió.
Hegseth -sentado a la izquierda de Trump y el primer funcionario al que le cedió la palabra- también defendió los operativos en el Caribe y el Pacífico. “Apenas hemos comenzado a atacar esos barcos y mandar los ‘narcoterroristas’ al fondo del océano, porque han estado envenenando al pueblo estadounidense", dijo. “Estamos deteniendo las drogas y derrotándolos”, reforzó.
Trump dejó abierta la posibilidad de realizar ataques terrestres contra los carteles en cualquier país. “Cualquiera que haga eso y lo venda a nuestro país está sujeto a ataques... no solo Venezuela”, advirtió.
Tensión con Venezuela: Trump analiza los pasos a seguir
En medio de la creciente expectativa sobre cómo continuará la estrategia de la administración republicana para elevar la presión sobre Nicolás Maduro, la secretaria de Prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, señaló este martes que tienen “planes de contingencia para todo”, al responder al papel podría desempeñar el Ejército norteamericano si el líder chavista huyera del país.
Trump -que en un diálogo telefónico el 21 de noviembre pasado con Maduro le habría dado un ultimátum para que abandone el poder- se había reunido ayer en la Casa Blanca con Hegseth; el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine; el secretario de Estado, Marco Rubio; la jefa de gabinete, Susie Wiles, y el subjefe de gabinete, Stephen Miller.
Mientras el presidente estadounidense mantenía ese encuentro, Maduro se mostró desafiante en Caracas, donde encabezó una marcha multitudinaria, bailó a cielo abierto y aseguró que 200.000 uniformados “bien armados” están listos para defenderlo de cualquier acción militar extranjera.
