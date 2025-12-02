La Plata: le apuntaron a una mujer para robarle el auto y cayeron tras una persecución

Un violento intento de robo automotor terminó anoche con dos hombres detenidos en Tolosa, luego de que la Policía montara un rápido operativo cerrojo tras la denuncia de una mujer que fue interceptada a punta de pistola mientras circulaba con su vehículo.

El episodio ocurrió en 523 y 9, cuando una mujer de 38 años, circulaba por 513 entre 9 y 10 a bordo de su Renault Sandero gris. En ese momento, dos delincuentes se le cruzaron en el camino, la apuntaron con un arma de fuego y la obligaron a descender del vehículo para darse a la fuga.

Tras el llamado al 911, efectivos del Comando de Patrullas desplegaron un operativo cerrojo y lograron ubicar el auto en 523 y 4, donde dos hombres descendían para intentar escapar corriendo. Ambos fueron reducidos y aprehendidos de inmediato.

Los implicados fueron identificados y ambos residen en La Plata. Tienen 37 y 28 años. Ambos se encontraban desocupados al momento del hecho.

Elementos secuestrados

En el procedimiento, la Policía incautó:

Un revólver marca Galand calibre .22 largo, sin numeración, con 8 municiones en el tambor.

Otras 6 municiones calibre .22 del bolsillo del primero de los detenidos.

El Renault Sandero sustraído minutos antes.

Un celular Motorola gris y un reloj dorado de mujer, pertenecientes a la víctima.



Afortunadamente, la mujer resultó ilesa.

Intervención judicial

La causa quedó caratulada como “Robo automotor agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa” y está en manos de la UFI N°5 de La Plata.

Por disposición del fiscal de turno, Dr. Juan Menucci, los aprehendidos serán trasladados a primera audiencia este martes.

