Un tesoro ricotero en La Plata: el tema inédito llevado a la puesta teatral

La historia Caryl Chessman, el convicto que inspiró al Indio Solari a escribir una canción que grabó con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el año 1982 , y que nunca salió a luz en un disco. Ahora, es rescata y llevada al escenario. “Caryl Chessman, el asesino de la luz roja” se estrena el Jueves 11 de diciembre en el teatro Dynamo de La Plata.
¿Quién fue Caryl Chessman?
Un convicto que esquivó 8 veces la pena de muerte y terminó ejecutado a pesar de los pedidos de liberación de artistas famosos, e intelectuales de todo el mundo. Caryl Chessman fue ejecutado el 2 de mayo de 1960, luego de más de once años de postergaciones. En ese tiempo estudió Derecho y latín, escribió cuatro libros que fueron éxitos de ventas. “Para realizar la obra conseguimos los libros originales y estudiamos los textos, diarios y revistas de la época” comenta Martín Álvarez protagonista de la obra. Así, la vida de Chessman en la prisión movilizó la opinión pública internacional y propuso un cambio en las leyes de Norteamérica, “todos esos componentes tan complejos nos hicieron ver en la vida de Chessman una obra de teatro” sostiene Martín.
Los Redondos y la mítica grabación
El Indio Solari lee uno de los libros que Caryl Chessman escribe desde la cárcel. Impactado por la historia compone la canción "Un tal Brigitte Bardot", en homenaje a Chessman , y deciden grabarla con Los Redondos en el año 1982 en forma de demo en los estudios RCA. Esa canción fue un clásico para los fanáticos, debido a que solamente la tocan en vivo, y no fue grabada oficialmente en ningún disco de la banda. En cierta ocasión el Indio Solari ha leído textos de Caryl Chesman para programas radiales.
Una historia desde la prisión llevada al teatro
La obra está ambientada y narrada desde la propia cárcel. En las escenas nos sumergimos en la cabeza brillante e inteligente de un hombre que ha cometido crímenes. La puesta presenta un tono confesional cargado de hechos biográficos que ilustra los pensamientos de Caryl Chesssman. Así sobre el escenario se aborda la contradicción constante. “De un luchador humanitario y una persona que cometió crímenes, en esa ambivalencia constante se mueve la obra de teatro” Sostiene el actor. De esta forma, se refleja la historia de un hombre que supo evadir la muerte hasta su punto final.
OBRA: Caryl Chessman, el asesino de la luz roja
DÍA: Jueves 11 de Diciembre
Hora: 21:00hs
TEATRO DYNAMO
ENTRADAS EN : https://www.dynamoteatro.com/event/41262
