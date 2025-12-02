Informe | Precios en La Plata: los alimentos y la incidencia en los incrementos

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
El informe mensual elaborado por la Cámara de Comercio y la Facultad de Económicas de la UNLP
El IPB La Plata registró en noviembre una variación del 2,2%, replicando el ritmo observado en octubre y consolidando un escenario de reacomodamiento de precios relativos. En el acumulado enero–noviembre, la suba alcanza el 26,8%, mientras que la variación interanual se ubica en 29,5%.
El principal impulsor del índice fue nuevamente Alimentos y Bebidas, que explicó más del 60% de la variación mensual, con un incremento del 2,8%, acelerándose respecto de octubre. La suba de la carne tuvo un rol preponderante, destacándose los aumentos de carne picada (+13,4%), nalga (+10,4%), asado (+9,4%) y pollo (+5,6%).
El segundo rubro de mayor impacto fue Transporte y Combustibles (+4,2%), impulsado por la suba de los combustibles y la actualización de tarifas del transporte público. En contraste, Servicios mostró una desaceleración notable, con un avance del 0,4%. Higiene y Limpieza también creció moderadamente (1,3%), mientras que Indumentaria no registró variación.
La combinación de estos movimientos configuró un mes de estabilidad relativa en el avance general de precios, pero con dinámicas muy diferenciadas por sector.
Bienes durables: fuerte suba en patentamientos y caída en transferencias
En noviembre, el mercado automotor platense mostró un desempeño heterogéneo. Las inscripciones de 0 km aumentaron un 19,8% interanual, superando ampliamente los registros de Provincia de Buenos Aires y Nación. Este comportamiento permitió que los patentamientos locales alcanzaran niveles similares a los de comienzos de 2025, recuperando participación dentro del mercado provincial.
En contraste, las transferencias de vehículos usados retrocedieron un 15,5%, en línea con la tendencia observada a nivel nacional y provincial, aunque levemente más pronunciada en La Plata.
Cuando se compara el desempeño de 2025 con el promedio histórico de los últimos seis años (sin considerar la pandemia), la ciudad continúa mostrando una mejora estructural: entre enero y noviembre se registraron 12.318 patentamientos, un 21 p.p. por encima del promedio, y 36.402 transferencias, 10 p.p. superiores al valor histórico.
Mercado inmobiliario: crecimiento sólido en compraventas y repunte de hipotecas
El sector inmobiliario mantuvo un desempeño favorable. En octubre —último dato disponible— las escrituraciones crecieron 26,3% interanual, con un leve incremento respecto del mes previo. En el acumulado enero–octubre, las operaciones de compraventa de 2025 se ubicaron 36,3% por encima del mismo período de 2024.
Un dato destacado del período es el notable repunte de las hipotecas, que se multiplicaron por cinco respecto del año anterior. Si bien aún representan una porción menor del mercado, su aumento refleja mejores condiciones relativas para estas operaciones.
El cierre del mes de noviembre mostró una inflación estable y un comportamiento desigual entre los distintos sectores de la economía local. Mientras los alimentos continúan siendo el principal factor de presión sobre los precios, el mercado automotor sostiene un nivel de actividad elevado en patentamientos y el mercado inmobiliario confirma su recuperación, impulsado por un incremento significativo en escrituraciones e hipotecas.
El monitoreo continuo de estos indicadores permitirá a la Cámara brindar a los comercios y actores económicos de la ciudad un diagnóstico actualizado para la planificación de decisiones en un contexto de variabilidad macroeconómica.
