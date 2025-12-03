Trump pone primera: cerca de atacar suelo venezolano

El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
Insiste en que “muy pronto” empezarán los ataques en el territorio del país caribeño, con el fin de combatir al narco. Plan de contingencia si Maduro intenta escapar
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó ayer que “muy pronto” empezarán los ataques estadounidenses contra cárteles del narcotráfico dentro del territorio venezolano, tras el operativo contra lanchas en el Caribe, a las que acusa de transportar drogas.
“En tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman. Lo sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos. Y vamos a empezar con eso también muy pronto”, expresó el mandatario a los periodistas durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
El mandatario ya había advertido la semana pasada que sus Fuerzas Armadas iban a actuar “muy pronto” en tierra contra supuestos narcotraficantes venezolanos y anunció a pilotos y aerolíneas que deben considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado en su totalidad”.
Un ataque en territorio venezolano se encuadraría en la operación bautizada por el Pentágono como Lanza del Sur y que hasta ahora ha destruido a una veintena de embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando, según Washington, más de 80 personas muertas, acusadas de ser narcotraficantes.
Según el diario The Washington Post, en el primero de esos ataques, ejecutado el pasado 2 de septiembre, se llevó a cabo un segundo bombardeo ordenado supuestamente por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, para matar a dos sobrevivientes, una acción que podría ser investigada como crimen de guerra.
Consultado sobre este punto, Trump dijo que no tiene información al respecto, que confía en Hegseth y que ha escuchado que el almirante al mando de la operación, Frank Bradley, “es una persona extraordinaria”. Asimismo, el mandatario aseguró que la destrucción de lanchas supuestamente cargadas con drogas ha salvado “miles de vidas” en Estados Unidos. Por su parte, Hegseth indicó que no vio sobrevivientes al monitorear el ataque y criticó a la prensa por difundir información que “no se ajusta a la verdad”.
Tanto la Casa Blanca como el Pentágono han insistido en que todos los ataques son completamente legales y han mostrado su confianza en el trabajo de Bradley.
En este marco, la secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, señaló que el Departamento de Guerra tiene un plan en caso de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por cuya cabeza se ofrece una recompensa de 50 millones de dólares de Estados Unidos, renuncie y abandone su país.
“El departamento tiene un plan de contingencia para todo. Somos una organización y hacemos planificación; si algo ocurriera en cualquier parte del mundo, tenemos una respuesta planificada y lista”, dijo Wilson.
Cuando se le pidió que describiera el proceso que utilizaría la administración Trump para determinar si los miembros actuales del ejército o del gobierno venezolano tienen algún papel en la Venezuela post-Maduro, declaró: “Esa sería una decisión que el presidente [Donald Trump] tomaría, pero puedo asegurarles que cada persona que hemos atacado hasta ahora, que se encuentra en un barco narcotraficante que transporta narcóticos a Estados Unidos, es un narcoterrorista. Nuestra inteligencia lo ha confirmado y lo mantenemos”.
La conferencia de prensa del Pentágono se produjo un día después de que Trump y altos funcionarios de seguridad nacional, incluido el secretario de Guerra Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine, discutieran los próximos pasos sobre Venezuela en una reunión en la Oficina Oval.
En medio de tensiones con Venezuela, Washington ha acumulado una importante presencia militar cerca del país caribeño, incluido el portaaviones más grande del mundo, submarinos nucleares y aviones F-35, en condiciones de lanzar ataques dentro del territorio venezolano.
Maduro niega vínculos criminales y acusa a Estados Unidos de utilizar el narcotráfico como pretexto para derrocar a su gobierno en Caracas. “Queremos paz, pero paz con soberanía, con igualdad, con libertad. No queremos una paz de esclavos, ni una paz de colonias”, dijo Maduro a sus partidarios el lunes.
