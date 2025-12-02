Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
La separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich sigue generando revuelo y nuevas revelaciones. Aunque el exfutbolista confirmó públicamente la ruptura hace meses y aseguró que fue “una separación sana” y “sin terceros”, en las últimas horas se difundieron detalles que contradicen esa versión y que aportan nuevas fechas, quiebres y nombres que habrían marcado el final de la pareja.
Según información difundida por Puro Show (El Trece) y fuentes cercanas al entorno, la crisis no fue repentina: habría comenzado a mediados de 2024, pese a que en redes sociales seguían mostrando una imagen de familia unida.
El quiebre en Bariloche
De acuerdo con la periodista Pochi, el primer gran detonante ocurrió durante un viaje familiar a Bariloche, en septiembre de 2024. Allí se habría dado un episodio tenso: una de las hijas de la pareja se lastimó con mermelada y la reacción de Chechu —según la versión que trascendió— habría molestado profundamente a Cvitanich.
Ese episodio marcó el inicio de un distanciamiento más evidente puertas adentro.
La separación formal y la mudanza
Chechu reveló en entrevistas recientes que la separación no fue “light”: ella misma le pidió a Darío que se fuera del hogar familiar.
El 18 de abril, él dejó la casa y se instaló momentáneamente en un departamento de ella, mientras analizaban cómo continuar la relación con sus hijas.
El encuentro con Ivana Figueiras
Uno de los datos más fuertes que surgieron en las últimas horas es la fecha del primer encuentro entre Cvitanich e Ivana Figueiras:
13 de julio de 2025.
Ese dato proviene de un chat que él mismo le habría enviado a ella. A partir de allí, ambos comenzaron a tener un vínculo más fluido, que hoy estaría consolidado.
Aunque Cvitanich negó públicamente una infidelidad, el cruce temporal entre esa fecha y la separación generó suspicacias.
Otra relación anterior: Antonella Sabatini
Además, antes de Ivana, Cvitanich habría mantenido contacto frecuente con Antonella Sabatini, desde marzo de 2025.
Según la información difundida, la relación se habría dado “cuando él ya estaba separado”, aunque las fechas volvieron a sembrar dudas.
El dolor de Chechu
Bonelli habló en varias entrevistas sobre el impacto emocional que sufrió. Dijo que: “Me tocó ser dejada”.
Llegó a ir a terapia cuatro veces por semana para poder atravesar el duelo. Se enteró de la relación de Cvitanich con Figueiras “por la tele”.
Afirmó que no conoce a Ivana y prefirió “no hablar de terceros”.
A pesar de su dolor, remarcó que prioriza el bienestar de sus hijas y que está enfocada en reconstruir su vida.
Un final que sigue generando controversia
Mientras Cvitanich insiste en que “no hubo infidelidad”, las fechas, los testimonios y las nuevas revelaciones alimentan una versión distinta: que el desgaste venía desde hacía tiempo, pero que la aparición de otras mujeres fue un factor que aceleró la ruptura.
Lo cierto es que, después de 14 años juntos y una familia consolidada, la separación todavía deja preguntas abiertas, especialmente en torno al inicio del vínculo entre Darío e Ivana Figueiras.
