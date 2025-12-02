Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

El bombazo de la tercera en discordia: la verdadera historia del divorcio de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli

El bombazo de la tercera en discordia: la verdadera historia del divorcio de Darío Cvitanich y Chechu Bonelli
2 de Diciembre de 2025 | 17:01

Escuchar esta nota

La separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich sigue generando revuelo y nuevas revelaciones. Aunque el exfutbolista confirmó públicamente la ruptura hace meses y aseguró que fue “una separación sana” y “sin terceros”, en las últimas horas se difundieron detalles que contradicen esa versión y que aportan nuevas fechas, quiebres y nombres que habrían marcado el final de la pareja.

Según información difundida por Puro Show (El Trece) y fuentes cercanas al entorno, la crisis no fue repentina: habría comenzado a mediados de 2024, pese a que en redes sociales seguían mostrando una imagen de familia unida.

El quiebre en Bariloche

De acuerdo con la periodista Pochi, el primer gran detonante ocurrió durante un viaje familiar a Bariloche, en septiembre de 2024. Allí se habría dado un episodio tenso: una de las hijas de la pareja se lastimó con mermelada y la reacción de Chechu —según la versión que trascendió— habría molestado profundamente a Cvitanich.
Ese episodio marcó el inicio de un distanciamiento más evidente puertas adentro.

La separación formal y la mudanza

Chechu reveló en entrevistas recientes que la separación no fue “light”: ella misma le pidió a Darío que se fuera del hogar familiar.
El 18 de abril, él dejó la casa y se instaló momentáneamente en un departamento de ella, mientras analizaban cómo continuar la relación con sus hijas.

LE PUEDE INTERESAR

Un tesoro ricotero en La Plata: el tema inédito llevado a la puesta teatral

LE PUEDE INTERESAR

¿El fin de Bandana?: la palabra de Lissa Vera

El encuentro con Ivana Figueiras

Uno de los datos más fuertes que surgieron en las últimas horas es la fecha del primer encuentro entre Cvitanich e Ivana Figueiras:
13 de julio de 2025.

Ese dato proviene de un chat que él mismo le habría enviado a ella. A partir de allí, ambos comenzaron a tener un vínculo más fluido, que hoy estaría consolidado.

Aunque Cvitanich negó públicamente una infidelidad, el cruce temporal entre esa fecha y la separación generó suspicacias.

Otra relación anterior: Antonella Sabatini

Además, antes de Ivana, Cvitanich habría mantenido contacto frecuente con Antonella Sabatini, desde marzo de 2025.
Según la información difundida, la relación se habría dado “cuando él ya estaba separado”, aunque las fechas volvieron a sembrar dudas.

El dolor de Chechu

Bonelli habló en varias entrevistas sobre el impacto emocional que sufrió. Dijo que: “Me tocó ser dejada”.

Llegó a ir a terapia cuatro veces por semana para poder atravesar el duelo. Se enteró de la relación de Cvitanich con Figueiras “por la tele”.

Afirmó que no conoce a Ivana y prefirió “no hablar de terceros”.

A pesar de su dolor, remarcó que prioriza el bienestar de sus hijas y que está enfocada en reconstruir su vida.

Un final que sigue generando controversia

Mientras Cvitanich insiste en que “no hubo infidelidad”, las fechas, los testimonios y las nuevas revelaciones alimentan una versión distinta: que el desgaste venía desde hacía tiempo, pero que la aparición de otras mujeres fue un factor que aceleró la ruptura.

Lo cierto es que, después de 14 años juntos y una familia consolidada, la separación todavía deja preguntas abiertas, especialmente en torno al inicio del vínculo entre Darío e Ivana Figueiras.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El clásico del siglo

Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata

No se salva nadie: la trama del ataque a la concejal de La Plata en Barrio Norte

VIDEO. El arbolito de Navidad en La Plata con precios para todos los bolsillos

Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad

VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
+ Leidas

El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado

¡Hola a todos, yo soy el Lobo! Milei habló del triunfo de Gimnasia sobre Barracas: "5-0"

El clásico de La Plata, el lunes a las 17: ¿por qué son el día y el horario que pican en punta?

Chiqui Tapia cobra $60 millones mensuales por 2hs. de trabajo a la semana

El clásico del siglo

El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8

¿Cuándo cambia el horario de atención de los bancos en la Provincia?

El Pincha retoma las prácticas con la mira en el clásico: quiénes vuelven y los que son baja
Últimas noticias de Espectáculos

Un tesoro ricotero en La Plata: el tema inédito llevado a la puesta teatral

¿El fin de Bandana?: la palabra de Lissa Vera

Luis Ventura a fondo contra Jorge Rial: "Si yo hablo, él va preso" y "no se la banca"

Maxi López, a fondo: ¿¡qué opina sobre la China Suárez, la pareja de Mauro Icardi?
Deportes
¿Bono optativo en Gimnasia de cara al clásico?
El Clásico platense de semifinales se juega el lunes: las razones que pesaron para que se dispute el feriado
El pedido oficial de Aprevide para que el clásico de La Plata no se juegue el fin de semana
El clásico platense de semifinales se jugará el lunes 8
"¿Nadie me va a preguntar sobre el arbitraje?": Insúa chicaneo a la prensa pero luego rompió el silencio
Información General
Manejaba con 2,24 de alcohol en sangre en la Ruta 5: "No tuvimos una noche buena", la insólita excusa
¿Nos quedamos sin Mantecol en las Fiestas? Denuncian suspensiones en la planta de Georgalos
Restricción a la venta de bebidas alcohólicas en Provincia: en qué horarios no se puede comprar
La mente en forma: ejercitar el cerebro con el celular
Pergolini habló de una “tragedia” educativa
Policiales
La Plata: le apuntaron a una mujer para robarle el auto y cayeron tras una persecución
Un camión volcó dentro de una cantera en La Plata: dos heridos graves
Bebote preso en La Plata: video "íntimo" a sus allegados y más de una semana de huelga de hambre
VIDEO. Fuego, susto y tensión en la Torre de 12 y 51: evacuados y calles cortadas
Recibió culatazos y un tiro: salvaje asalto a un vecino de City Bell y fuerte reclamo por seguridad
La Ciudad
Alak encabezó el 74° aniversario de la 'Repu' y la asunción del nuevo Gobierno Infantil
Se aprobó la reforma del Código de Ordenamiento Urbano de La Plata
Camuzzi anunció una mega inversión para exportar gas desde el Puerto La Plata
2/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Clásico platense histórico y un fin de año con todo en La Plata
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla