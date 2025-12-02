Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Los números de hoy del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

Camuzzi anunció una mega inversión para exportar gas desde el Puerto La Plata

Camuzzi anunció una mega inversión para exportar gas desde el Puerto La Plata
2 de Diciembre de 2025 | 13:15

Escuchar esta nota

Camuzzi Gas Inversora anunció un nuevo proyecto para exportar desde el Puerto La Plata gas por barco, con una inversión estimada en US$ 3.900 millones en 20 años. Así lo confirmó Alejandro Macfarlane, presidente del grupo, y adelantó que pedirá ingresar al RIGI y una ley especial del Gobierno de Axel Kicillof con estabilidad impositiva.

El grupo encabezado por el empresario italiano Fabrizio Garilli y los argentinos Jorge Brito y Macfarlane, anunció el desarrollo destinado a la exportación del Gas Natural Licuado a través de un barco de licuefacción (Floating LNG) ubicado en nuestra región.

Será el tercer proyecto que se hará en el país para despachar GNL por barco, luego de los informados por YPF y Pan American Energy. Pero habrá una diferencia. Mientras los dos en marcha tendrán base en Río Negro, el de Camuzzi ya comenzó negociaciones con Kicillof para plantar bandera en la provincia de Buenos Aires.

“LNG del Plata”, se informó, es un proyecto dual que permitirá exportar más de 2.4 millones de toneladas anuales de GNL, equivalentes a la producción de más de 9 millones de m3/día de gas natural.

"Hace dos años que estamos planeando este proyecto y se lo comunicamos a la Nación y a Provincia esta semana", indicó este martes Macfarlane en el marco del Energy Day organizado por el sitio especializado Econojournal. Y agregó que la inversión inicial sería de US$ 300 millones y que prevén solicitar el ingreso al régimen de inversiones RIGI y una ley especial del gobierno bonaerense con estabilidad impositiva.

“Este proyecto es sumamente relevante para el desarrollo del país, ya que no solo permitirá generar 500 puestos directos de trabajo, sino que a lo largo de los 20 años de operación previstos, aportará más de US$ 14.500 millones en divisas provenientes de exportaciones”, destacó Macfarlane.

El Concejo Deliberante se prepara para aprobar la reforma del COU

2/12/2025 | UN DÍA MÁS.- Clásico platense histórico y un fin de año con todo en La Plata

Los detalles del proyecto de Camuzzi

Según informó la empresa, que en el país es dueña de Camuzzi Gas Pampeana y Del Sur, el proyecto fue bautizado LNG Del Plata y exportará gas licuado utilizando la capacidad ociosa del sistema nacional durante los meses de verano para transportar gas natural desde Vaca Muerta hasta la provincia de Buenos Aires.

Las obras comenzarán en el primer trimestre del año que viene, para comenzar a operar formalmente en el verano de 2028. Estiman que enviarán al exterior más de 2.4 millones de toneladas anuales (MTPA) de GNL, equivalentes a la producción de más de 9 millones de m3/día de gas natural. Brasil podría ser uno de los compradores internacionales. La iniciativa también reforzará el abastecimiento del mercado interno en los meses de mayor demanda.

Entre septiembre y mayo, LNG Del Plata permitirá exportar el gas producido en Vaca Muerta, que será transportado en gasoductos existentes del sistema, que en la temporada estival se encuentran con capacidad ociosa. Una vez en puerto, el gas será sometido al proceso de licuefacción para reducir su tamaño 600 veces y facilitar su transporte marítimo para luego ser regasificado y consumido como gas natural en destino.

En sentido inverso, durante el invierno, la empresa reforzará la matriz energética nacional, mediante la liberación de gas natural para atender los picos de demanda. Esta dinámica mejorará el abastecimiento energético y reducirá los costos de generación eléctrica al desplazar combustibles líquidos de mayor costo.

La inversión inicial contempla la construcción de una nueva infraestructura de transporte que permitirá movilizar el gas que actualmente es entregado en la localidad bonaerense de Buchanan hasta Ensenada; la construcción de un gasoducto subacuático de 10 km y una plataforma offshore para el amarre del buque licuefactor. En ese marco, la compañía se encuentra en procesos de negociación avanzada con una empresa internacional de primer nivel especializada en este tipo de operaciones, informó en un comunicado.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

