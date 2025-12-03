Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

TRAS UNA RECUPERACIÓN DE LAS TECNOLÓGICAS

Wall Street logró un repunte y cerró al alza

3 de Diciembre de 2025 | 01:47
La Bolsa de Nueva York cerró al alza ayer después de que las acciones de las tecnológicas y las criptomonedas recuperaron terreno, y mientras los inversionistas están a la espera de novedades en el frente macroeconómico de Estados Unidos.

El Dow Jones avanzó un 0,39 %, el tecnológico Nasdaq ganó un 0,59 % y el índice ampliado S&P 500 subió un 0,25 %.

“El apetito por el riesgo regresó a Wall Street y las acciones se recuperaron de su caída del lunes”, resumió José Torres, de Interactive Brokers.

Tras su retroceso el día anterior, los “Siete Magníficos”, apodo de las grandes compañías del sector tecnológico, terminaron casi todas en verde, como Nvidia (+0,86%), Alphabet (+0,29%), Apple (+1,09%) o Meta (+0,97%).

Los valores asociados al sector de las criptomonedas también se recuperaron al igual que el bitcóin. Las plataformas de intercambio Coinbase (+1,32% a 263,26 dólares) y Robinhood (+2,20% a 125,95 dólares) subieron.

En el plano macroeconómico, “el entusiasmo suscitado por la perspectiva de una baja de los tipos de interés de la Fed (Reserva Federal, banco central) podría evolucionar esta semana”, explicó Torres en alusión a nuevos indicadores que se conocerán esta semana.

Por el momento, una baja de tasas de un cuarto de punto es ampliamente anticipada por el mercado en la próxima reunión de la institución monetaria, los días 9 y 10 de diciembre.

La bolsa espera hoy miércoles el informe mensual sobre la creación de empleos en el sector privado para noviembre y, el viernes, la inflación del mes de septiembre.

La publicación de varios índices clave estadounidenses se retrasó debido al bloqueo presupuestario (”shutdown”) de 43 días que afectó a Estados Unidos.

En tanto, los precios del petróleo retrocedieron ayer mientras los operadores vigilan las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

El precio del barril Brent del Mar del Norte, para entrega en febrero, retrocedió un 1,14% a 62,45 dólares. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega en enero, perdió un 1,15% a 58,64 dólares por barril.

 

