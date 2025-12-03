Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |PRESO POR NARCOTRÁFICO

EE UU indultó al expresidente hondureño Hernández

3 de Diciembre de 2025 | 01:46
Edición impresa

Juan Orlando Hernández tiene una suerte que roza el “milagro”. Nacido en un hogar muy pobre llegó a ser presidente de Honduras, y cuando se creía que pasaría el resto de su vida preso por narcotráfico encontró el perdón de Donald Trump. Caído en desgracia con su antiguo aliado, Estados Unidos, que lo condenó a 45 años de cárcel el año pasado, Hernández dejó la prisión el lunes en medio de la fuerte presión que ejerce Trump sobre las elecciones presidenciales de Honduras.

Fue presidente de 2014 a 2022 por el derechista Partido Nacional (PN), al que pertenece el candidato ungido por Trump, Nasry Asfura, en empate técnico con el presentador de tv Salvador Nasralla, aunque falta escrutar 35% de las actas electorales del pasado domingo. En un giro dramático, Trump anunció en vísperas de los comicios que lo indultaría, al considerar que fue víctima de un “montaje” de su antecesor, el demócrata Joe Biden. “JOH”, como lO llaman los hondureños, tenía tres meses desde que entregó el mando a la izquierdista Xiomara Castro cuando fue extraditado, el 21 de abril de 2022, acusado de conspirar para traficar drogas.

 

