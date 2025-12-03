EE UU indultó al expresidente hondureño Hernández

El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
El oficialismo intentará aprobar en la Legislatura el endeudamiento
Las mansiones de Tapia y un exclusivo inmueble no declarado, bajo la lupa
Los alimentos meten presión: la inflación platense llegó otra vez al 2,2%
Millonario plan de inversión para exportar gas natural líquido desde el Puerto La Plata
Del secundario a la vida, llevan medio siglo de reuniones y viajes
Culatazo, sangre y temor: otro robo al filo de la tragedia en City Bell
Provincias Unidas negocia un interbloque con Miguel Pichetto
La libertaria que estuvo presa en EE UU y seguiría en Diputados
Dichiara electo nuevamente como titular de la Cámara baja de la Provincia
Los médicos celebran su Día con múltiples desafíos y debates
$3.000.000: el Súper Cartonazo sigue vacante y aumenta el pozo
La República de los Niños de festejo y con nuevo gobierno infantil
Terapistas ocupacionales firmaron un convenio de inclusión laboral
Se viene la primera fiesta de la Frutilla en el playón de Meridiano V
Actividades: charla de arte, peña de fin de año, taller y feria de emprendedores
El crimen de Mateo: una audiencia decisiva y una familia que no afloja
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Juan Orlando Hernández tiene una suerte que roza el “milagro”. Nacido en un hogar muy pobre llegó a ser presidente de Honduras, y cuando se creía que pasaría el resto de su vida preso por narcotráfico encontró el perdón de Donald Trump. Caído en desgracia con su antiguo aliado, Estados Unidos, que lo condenó a 45 años de cárcel el año pasado, Hernández dejó la prisión el lunes en medio de la fuerte presión que ejerce Trump sobre las elecciones presidenciales de Honduras.
Fue presidente de 2014 a 2022 por el derechista Partido Nacional (PN), al que pertenece el candidato ungido por Trump, Nasry Asfura, en empate técnico con el presentador de tv Salvador Nasralla, aunque falta escrutar 35% de las actas electorales del pasado domingo. En un giro dramático, Trump anunció en vísperas de los comicios que lo indultaría, al considerar que fue víctima de un “montaje” de su antecesor, el demócrata Joe Biden. “JOH”, como lO llaman los hondureños, tenía tres meses desde que entregó el mando a la izquierdista Xiomara Castro cuando fue extraditado, el 21 de abril de 2022, acusado de conspirar para traficar drogas.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí