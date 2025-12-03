Entregaron escrituras a ocho empresas radicadas en el Parque Industrial La Plata II

Ley de Endeudamiento en Provincia: se traban las negociaciones y se prorroga el debate
La medida regulariza la situación dominial del predio de Abasto y fortalece la política productiva local tras casi dos décadas de espera.
El intendente Julio Alak entregó escrituras a ocho empresas radicadas en el Parque Industrial La Plata II en el marco de las acciones que lleva adelante el Municipio para regularizar la situación del predio y promover la política productiva local en línea con el ordenamiento territorial de la capital bonaerense.
“Hoy estamos dando un paso histórico para el Parque Industrial La Plata II. Después de 19 años de espera, estas empresas reciben la seguridad jurídica que necesitan para crecer, invertir y generar más trabajo para los platenses”, destacó Alak.
Cabe recordar que la regularización del parque ubicado en la Autovía 2 kilómetro 50 de Abasto fue encomendada por el intendente Alak a la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica de la Municipalidad con el fin de revertir la situación de las empresas allí radicadas a la espera de escriturar hace 19 años.
En ese sentido, gracias a un trabajo articulado con la Autoridad del Agua (ADA) y la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), se lograron concretar los trámites pendientes de Certificado de Aptitud Hidráulica, Plano de Subdivisión y Reglamento de Administración y, a partir del Decreto Provincial N.º 370/2025, las empresas podrán escriturar y acceder a créditos que antes les estaban vedados.
Las firmas que recibieron este miércoles las escrituras fueron el proyecto metalúrgico Arroyenses S.R.L.; Adhesivos Parsecs S.A., dedicada a la fabricación y venta de adhesivos; Banco Mariva S.A. y la fábrica de pinturas, barnices y revestimientos Coryca S.A.
Productos, talleres y música en vivo: con entrada gratuita, llega la primera Fiesta de la Frutilla en La Plata
También Grupo F.B. Bienes Raíces; Laboratorios Bagó S.A., correspondiente a la industria farmacéutica; Multibandas S.R.L., fabricante de bandas elásticas, transportadoras de caucho, pvc y pu; y Yafla S.A., de la industria metalúrgica. Además, el Municipio ya trabaja para concretar la escrituración de las empresas restantes en una segunda etapa.
Durante la entrega de escrituras, estuvieron presentes la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica municipal, Mercedes La Gioiosa, y la Escribana General de Gobierno de Buenos Aires, Paula Sidoti, entre otras autoridades.
