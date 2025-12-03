Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo: mañana sale gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

La Ciudad

Entregaron escrituras a ocho empresas radicadas en el Parque Industrial La Plata II

Entregaron escrituras a ocho empresas radicadas en el Parque Industrial La Plata II
3 de Diciembre de 2025 | 17:00

Escuchar esta nota

La medida regulariza la situación dominial del predio de Abasto y fortalece la política productiva local tras casi dos décadas de espera.

El intendente Julio Alak entregó escrituras a ocho empresas radicadas en el Parque Industrial La Plata II en el marco de las acciones que lleva adelante el Municipio para regularizar la situación del predio y promover la política productiva local en línea con el ordenamiento territorial de la capital bonaerense.

“Hoy estamos dando un paso histórico para el Parque Industrial La Plata II. Después de 19 años de espera, estas empresas reciben la seguridad jurídica que necesitan para crecer, invertir y generar más trabajo para los platenses”, destacó Alak.

Cabe recordar que la regularización del parque ubicado en la Autovía 2 kilómetro 50 de Abasto fue encomendada por el intendente Alak a la Secretaría de Producción e Innovación Tecnológica de la Municipalidad con el fin de revertir la situación de las empresas allí radicadas a la espera de escriturar hace 19 años.

En ese sentido, gracias a un trabajo articulado con la Autoridad del Agua (ADA) y la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), se lograron concretar los trámites pendientes de Certificado de Aptitud Hidráulica, Plano de Subdivisión y Reglamento de Administración y, a partir del Decreto Provincial N.º 370/2025, las empresas podrán escriturar y acceder a créditos que antes les estaban vedados.

Las firmas que recibieron este miércoles las escrituras fueron el proyecto metalúrgico Arroyenses S.R.L.; Adhesivos Parsecs S.A., dedicada a la fabricación y venta de adhesivos; Banco Mariva S.A. y la fábrica de pinturas, barnices y revestimientos Coryca S.A.

LE PUEDE INTERESAR

Productos, talleres y música en vivo: con entrada gratuita, llega la primera Fiesta de la Frutilla en La Plata

LE PUEDE INTERESAR

Alacranes en La Plata: investigadores de la UNLP trabajan en un antídoto para el veneno

También Grupo F.B. Bienes Raíces; Laboratorios Bagó S.A., correspondiente a la industria farmacéutica; Multibandas S.R.L., fabricante de bandas elásticas, transportadoras de caucho, pvc y pu; y Yafla S.A., de la industria metalúrgica. Además, el Municipio ya trabaja para concretar la escrituración de las empresas restantes en una segunda etapa.  

Durante la entrega de escrituras, estuvieron presentes la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica municipal, Mercedes La Gioiosa, y la Escribana General de Gobierno de Buenos Aires, Paula Sidoti, entre otras autoridades.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Cómo viven los hinchas del Lobo y del Pincha el histórico clásico platense: testimonios de la pasión

La Plata sin agua este miércoles: los barrios afectados por las obras de Absa

Culatazo, sangre y temor: el dramático relato de otro robo al filo de la tragedia en City Bell

La historia viva de la medicina: los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy en La Plata

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves
+ Leidas

La historia viva de la medicina: los nombres de los 160 médicos que serán homenajeados hoy en La Plata

El mapa de alturas y dimensiones en La Plata, antes y después del nuevo Código: las claves

Punto de fuga: la explicación final para cerrar la polémica del gol de Gimnasia a Barracas

Del secundario a la vida: son de La Plata y llevan medio siglo de reuniones y viajes

La duda de Domínguez es reforzar el medio o arriba: qué opciones tiene el DT del Pincha

¡Atento Pincha! River, a todo o nada por Ascacibar para el 2026

La Reserva de Gimnasia le gana 1 a 0 a Boca en la Final

¿Bono optativo para los socios?
Últimas noticias de La Ciudad

Cruzado en medio de la calle: vecinos de La Loma advierten por un peligroso poste a punto de caerse

Productos, talleres y música en vivo: con entrada gratuita, llega la primera Fiesta de la Frutilla en La Plata

Alacranes en La Plata: investigadores de la UNLP trabajan en un antídoto para el veneno

El TC vuelve a girar por Plaza Moreno: autos top y pilotos campeones que estarán en La Plata
Deportes
La Reserva de Gimnasia le gana 1 a 0 a Boca en la Final
Sillazos en la Asamblea de Gimnasia: suspenden provisoriamente a socios involucrados en los incidentes
Santa Bárbara "C", el único ascenso femenino del hockey platense
Guardia alta: confirmaron el árbitro y el VAR para el clásico platense de semifinales
El TC vuelve a girar por Plaza Moreno: autos top y pilotos campeones que estarán en La Plata
Información General
Quién es Gerardo Cipolini, el diputado de la UCR que tuvo un exabrupto con una de sus colegas
Insólito: cinco amigos argentinos viajaron a Miami en plan de "despedida de soltero" y se convirtieron en "mecheros vip"
110 desbloqueos al día: el umbral de la adicción digital
Platenses impulsan la figura del Abogado del Niño a nivel global
Coqueluche en alza: 7 niños murieron este año en el país
Policiales
Impactante choque en La Loma: perdió el control, chocó contra un poste y está grave
"Vivirlo en primera persona me conmocionó”: el relato de un periodista de La Plata que sufrió un hecho de inseguridad
Cayó “Cachorra” Vargas, la viuda negra que mató al veterano de Malvinas que se enamoró de ella
En la Autopista La Plata: manejaba borracho un VW Bora y atropelló a un motociclista
Reclamo en Fiscalías de La Plata a casi un año de la muerte de Agustín Arévalo
Espectáculos
La espera terminó: se confirmó cuándo se estrena la última temporada de Euphoria
"300 milímetros": la obra teatral de la inundación en La Plata con todo agotado para el estreno
Nació el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort: la primera foto juntos y la emoción de la famosa
Guillermo Francella sufrió un accidente en España y terminó con varias lesiones
Papelón de Sofi Martínez en MasterChef: no conoce ‘La Mano de Dios’

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla