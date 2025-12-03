Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

Guerra de cánticos, provocaciones y discursos de tribuna en la jura de diputados, con Milei de espectador
3 de Diciembre de 2025 | 17:39

La Cámara de Diputados se convirtió hoy en un duelo de hinchadas, incluyendo una guerra de cánticos entre las parcialidades, con provocaciones, abucheos y ovaciones que acompañaron las juras de los legisladores electos, con el presidente Javier Milei como espectador de lujo.

La entrada del mandatario al palco principal, acompañado por su hermana Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se dio en medio de un estruendo de aplausos de los libertarios: estallaron sus palmas tanto los que estaban sentados en sus bancas, como quienes abarrotaron las galerías del recinto como en las viejas épocas del Gobierno de Cristina Kirchner.

También fue muy efusiva la bienvenida que le dispensaron los libertarios a la saliente ministra de Seguridad y senadora nacional electa, Patricia Bullrich, quien se convertirá en la figura excluyente de la estrategia del oficialismo en el Congreso nacional.

El fuego cruzado se inició cuando el diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) y ex veterano de Malvinas Aldo Leiva, antes de que se iniciaran las juras, se dio vuelta y al levantar la cabeza ubicó con su vista a Milei, a quien le recordó que “la Patria no se vende”, el tradicional grito de guerra del kirchnerismo.

Inmediatamente de que el chaqueño prendiera la mecha, la bancada liberal lo abucheó y retrucó al grito de “¡Presidente, presidente!”.

Milei retribuyó el clamor de los suyos alzando los brazos, a modo de arenga, completamente desaforado y mimetizado con el ambiente más propio de un circo romando o de un estadio de fútbol con locales y visitantes en las gradas.

En ese momento empezaron a mezclarse las consignas de uno y otro lado: kirchnerismo e izquierda entonaban “la Patria no se vende” y los libertarios los taparon al grito de “¡Libertad!”.

El jefe de Estado se zambuyó en la confrontación cuando su parcialidad empezó a cantar “la casta no se vende”, típico latiguillo de las Fuerzas del Cielo.

Los primeros que pasaron al frente para jurar fueron los trostskistas del Frente de Izquierda Nicolás del Caño y Romina del Plá, que vistieron sus bancas con carteles en contra de la invasión a Venezuela y la “reforma laboral esclavista” del Gobierno.

Ambos juraron por el socialismo, por Palestina libre y por los derechos de los trabajadores, pero apenas se los pudo escuchar porque la hinchada libertaria los silbó de principio a fin, y hasta algún desubicado le pidió a Del Caño que se “bañara”.

Al diputado del PTS se lo vio discutir con Lilia Lemoine, quien desde la primera fila metió púa y provocó a los diputados opositores que hicieron discursos de tribuna durante sus juramentos.

En medio de silbidos estridentes, Del Caño también apuntó con vehemencia contra Patricia Bullrich, a quien señaló por la política “represiva” durante los años en que fue ministra de Seguridad.

Los libertarios también abuchearon cada vez que un diputado nacional de Unión por la Patria juró “por la libertad de Cristina”, como en los casos de Teresa García y la secretaria general de La Cámpora, Lucía Cámpora.

Milei observó impertérrito cada vez que un legislador kirchnerista juró por la ex presidenta, quien cumple prisión domiciliaria en su departamento de Constitución en junio pasado.

Varios diputados kirchneristas, como Horacio Pietragalla, también juraron por los “30 mil compañeros detenidos y desaparecidos”, algo que pareció molestar a los libertarios que reprobaron con un abucheo fulminante.

Sintiéndose agraviado, el mendocino de La Libertad Avanza (LLA), Álvaro Martínez, no paró un segundo de mascullar y reclamarle a quien presidía la sesión preparatoria, el radical chaqueño Gerardo Cipolini (a quien le tocó el rol de reemplazar a Martín Menem por ser el de mayor edad en el recinto, conforme a un protocolo tradicional del Congreso) que las juras se limitaran a la formalidad, sin discursos.

Sin embargo, recogió el barrillete cuando su coprovinciano Luis Petri, saliente ministro de Defensa, también entonó un discurso florido al jurar por su banca.

Luego de jurar por la Virgen del Ejército de los Andes, el diputado electo por Mendoza levantó el puño cerrado al cielo, recibiendo un huracán de aplausos de su público.

Uno de los momentos más álgidos se libró cuando al ser convocado para acercarse al estrado para la jura, Juan Grabois, provocativo, dio media vuelta, lo miró de frente con gesto adusto a Milei y le hizo un saludo con la mano izquierda que muchos interpretaron como “nazi”.

Sin embargo, fuentes cercanas al líder del Frente Patria Grande aclararon a la Agencia Noticias Argentinas (NA) que se trató del saludo con tres dedos del personaje Katniss Everdeen en el libro y adaptación cinematográfica “Los Juegos del Hambre”, que significa resistencia y rebelión.

Luego de desafiar al líder libertario (quien apretó los dientes para no contestarle), Grabois relajó el rostro, sonrió e hizo los dedos en V del peronismo.

El mismo procedimiento repitió con Patricia Bullrich, pero antes de volver a sentarse en su banca dirigió su vista a Juliana Santillán, quien lo estaba increpando a la distancia, y le hizo un gesto con la nariz en referencia al hábito de aspirar cocaína que algunos opositores le atribuyen a la bonaerense libertaria.

Una escena curiosa se dio cuando la correntina libertaria Virginia Gallardo, la ex vedette proveniente del mundo de las plumas y el teatro revista, pasó al frente a jurar vestida de blanco, como si fuera una novia en la Iglesia, con su hija en brazos.

Por su parte, la diputada electa por La libertad Avanza Patricia Holzman, directora de la Fundación Judaica, eligió “prometer” (y no jurar dada la tradición hebrea) sobre la Torá (Antiguo Testamento).

Concluida la formalidad, se dio vuelta para encontrar la mirada cómplice de Milei, quien asintió y le hizo saber su conformidad con su peculiar forma de juramento.

El padre Juan Carlos Molina, diputado electo por Unión por la Patria, llegó vestido de cura, con su atuendo blanco y el rosario colgando.

Juró por “los wichis del Impenetrable abandonados, por el Papa Francisco, Hebe, las madres y abuelas en lucha y el pueblo de Santa Cruz”.

