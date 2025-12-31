Más sanciones de Washington contra Teherán y Caracas

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra Irán y Venezuela por el comercio de drones entre ambos países, en medio de una creciente presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro. El Departamento del Tesoro sancionó a diez individuos y organizaciones venezolanas e iraníes, acusándolos de comprar drones de diseño iraní y de intentar adquirir sustancias químicas vinculadas a misiles balísticos.
“El Tesoro está haciendo rendir cuentas a Irán y Venezuela por la propagación de armas mortales en todo el mundo”, declaró John Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, al justificar las medidas.
Según el Tesoro, el programa de vehículos aéreos no tripulados y el desarrollo balístico de Irán representan una amenaza para Estados Unidos, sus aliados en Medio Oriente y la seguridad del comercio en el Mar Rojo.
Entre los sancionados figura la Empresa Aeronáutica Nacional de Venezuela y su presidente, José Jesús Urdaneta, señalados por la compra de drones iraníes y por facilitar operaciones por millones de dólares.
