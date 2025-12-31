Venezuela empezó a cerrar pozos petroleros por el bloqueo de EE UU

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Qué dice el contrato vinculado a Faroni que encontraron en la AFA: está firmado por "Chiqui" Tapia y Toviggino
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
Crecen especulaciones sobre volver a las re-re: el pedido de 82 intendentes
Javier Faroni en la mira: se quiso ir a Uruguay y lo frenaron
Causa AFA: tasan en más de US$ 20 millones la mansión de Pilar
Furia en la oposición por el anuncio del Gobierno sobre Andis: “Busca esconder la mugre”
Ingeniería financiera de Economía para llegar al oneroso pago de enero
La Provincia no repite esquema y sus empleados trabajarán el viernes 2
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche
El Tren universitario a boxes por un mes y los usuarios piden mejoras
Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado
VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"
La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La medida afecta la Faja del Orinoco, revela el impacto de las sanciones y presiona a la debilitada industria energética del país
Venezuela inició el cierre progresivo de pozos petroleros en la Faja del Orinoco, la región que concentra las mayores reservas de crudo del planeta, como respuesta directa al bloqueo impulsado por la administración de Donald Trump.
La medida, confirmada por fuentes vinculadas a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), evidencia la presión que las sanciones y las restricciones a la exportación están ejerciendo sobre la industria energética venezolana, eje central de su economía.
Según fuentes internas consultadas, la estatal comenzó el 28 de diciembre a detener operaciones después de quedarse sin capacidad de almacenamiento, debido a la caída en los envíos internacionales y al aumento de inventarios que ya no pueden colocarse en los mercados tradicionales.
Un aumento de inventarios de petróleo significa que hay más petróleo crudo almacenado de lo esperado, lo que indica una posible sobreoferta o menor demanda, y generalmente presiona los precios del crudo a la baja.
El plan inicial contempla reducir en al menos 25% la producción de la Faja del Orinoco, llevándola a unos 500.000 barriles diarios. Esto supone un recorte equivalente al 15% de la producción total nacional, estimada antes de los cierres en torno a 1,1 millones de barriles por día.
La decisión golpea las aspiraciones del presidente Nicolás Maduro, quien buscó mantener el flujo exportador durante el bloqueo, apostando a acuerdos bilaterales, intermediarios privados y alianzas con países como China, principal comprador de crudo venezolano en los últimos años. Sin embargo, los costos logísticos y financieros, la falta de insumos para el mantenimiento industrial y la imposibilidad de colocar cargamentos en puertos internacionales sin riesgo de detenciones han llevado a una situación límite. Expertos del sector señalan que el cierre de pozos es considerado una última instancia debido a que reactivarlos implica meses de trabajos técnicos y costos millonarios.
LE PUEDE INTERESAR
Volodimir Zelenski, el personaje del año que no necesitó un premio
LE PUEDE INTERESAR
Ucrania niega un ataque a una residencia de Putin
Los primeros pozos clausurados pertenecen a la división de crudos extrapesados de la Faja, especialmente en el bloque Junín. Fuentes cercanas al proceso anticipan que, si la situación persiste, los bloques Ayacucho y Carabobo -que producen crudos menos pesados- también podrían verse afectados. Representantes del gobierno venezolano y de PDVSA no comentaron por el momento, mientras que técnicos de la industria alertan sobre los riesgos de deterioro irreversible en la infraestructura.
El escenario se agrava por el contexto internacional. Desde 2019, Estados Unidos aplica sanciones al sector petrolero venezolano y ha limitado la capacidad de refinadoras y navieras para operar con PDVSA. Este mes, el gobierno de Trump endureció las medidas con un bloqueo de carácter militar orientado a obstaculizar el movimiento de buques vinculados al comercio petrolero del país caribeño, justificándolo bajo el argumento de combatir redes criminales y lavado de activos. En semanas recientes, se registraron acciones contra embarcaciones: la incautación del superpetrolero Skipper, con destino a Cuba, y la interceptación de otro buque frente a las costas venezolanas.
La combinación de sanciones, sobreoferta interna y estancamiento operativo ha colocado a la industria petrolera venezolana frente a uno de los momentos más críticos de su historia reciente. Economistas advierten que el impacto podría extenderse a toda la economía nacional, dado que el petróleo representa la principal fuente de ingreso fiscal y exportaciones.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí