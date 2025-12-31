En qué países del mundo ya es 2026: la cuenta regresiva para el Año Nuevo en Argentina

Mientras que en la Argentina todavía faltan varias horas para la llegada de 2026, en diversas partes del mundo ya es Año Nuevo y en muchos países se pudo disfrutar de las reuniones, festejos, buena comida y shows.

Los países que ya levantaron sus copas y donde ya es 1° de enero son: Kiribati, Samoa, Tonga, Nueva Zelanda, Fiyi y Kamchatka y Chukotka.

Al ser el primer país ubicado en el Océano Pacífico central y tener la zona horaria más adelantada, Kiribati fue el primero que recibió el 2026.

La pregunta ahora es ¿cuáles son los últimos que festejan Año Nuevo? Se trata de las Islas Howland y Baker, dos territorios pertenecientes a Estados Unidos y que no están habitados. La explicación es que ambos se encuentran en el Pacífico central.

En esta diferencia hay un dato curioso. Samoa y Samoa Americana están a tan solo dos mil kilómetros, pero debido a su huso horario celebran con 24 horas de diferencia.

Esta es la cuenta regresiva a la espera del Año Nuevo en Argentina: