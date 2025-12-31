Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental

Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
Un equipo de científicos de la Universidad de Nottingham dio un paso significativo hacia una odontología más regenerativa al desarrollar un gel innovador capaz de restaurar el esmalte dental dañado. El material, que no contiene flúor, reproduce los mecanismos naturales mediante los cuales se forma el esmalte en las primeras etapas de la vida y permite recuperar tanto la estructura como la resistencia del diente.
Aplicado como un recubrimiento, el gel puede desencadenar el crecimiento de nanocristales de apatita que recrean la microarquitectura de las distintas regiones anatómicas del esmalte. Su uso es rápido y sencillo, similar al de los tratamientos con flúor tradicionales, y genera una capa delgada pero duradera que se infiltra en la superficie dental, rellenando pequeñas grietas y cavidades.
El material actúa como un andamio biológico que captura iones de calcio y fosfato presentes en la saliva. A partir de allí, organiza estos minerales en nuevo esmalte mediante un proceso conocido como mineralización epitaxial, lo que permite que el tejido regenerado se integre de forma continua con el esmalte preexistente, recuperando la fuerza y la apariencia natural del diente.
Además de su acción sobre el esmalte, el gel puede aplicarse sobre dentina expuesta, donde forma un recubrimiento similar al esmalte que ayuda a reducir la sensibilidad dental. Esta propiedad también mejora la adherencia de restauraciones como empastes o carillas, lo que amplía su potencial uso clínico.
Como explicó el doctor Abshar Hasan, autor principal del estudio, ensayos mecánicos realizados en condiciones que simulan la vida cotidiana —como el cepillado, la masticación y la exposición a alimentos ácidos— mostraron que el esmalte regenerado mantiene un buen desempeño.
“Además, el nuevo gel es versátil, lo que abre la oportunidad de traducirse en múltiples tipos de productos para ayudar a pacientes de todas las edades que sufren una variedad de problemas dentales asociados con la pérdida de esmalte y la dentina expuesta”, destacó el investigador.
El esmalte dental cumple una función clave como barrera frente a agresiones físicas, químicas y térmicas. Su pérdida vuelve a los dientes más vulnerables a caries, infecciones y, en casos severos, a la pérdida total de la pieza. Diversos estudios también han vinculado estos problemas con afecciones como la diabetes y enfermedades cardiovasculares.
