El Mundo |SIGUE LA TENSIÓN

China simuló un bloqueo marítimo-aéreo a Taiwán

31 de Diciembre de 2025 | 00:49
Edición impresa

El Ejército Popular de Liberación de China completó ayer un segundo día de maniobras militares alrededor de Taiwán dentro de la operación “Misión Justicia 2025”, concebida como una señal de fuerza y un aviso a cualquier país que considere brindar apoyo armado a la isla. Destructores, fragatas, cazas y bombarderos fueron desplegados en los alrededores del estrecho para ensayar operaciones de bloqueo y coordinación marítimo-aérea, mientras unidades terrestres ejecutaron fuego real y simulacros de ataque conjunto con misiles, lo que Beijing calificó como “resultados deseados”.

Las consecuencias se sintieron en la vida cotidiana taiwanesa: siete zonas peligrosas fueron delimitadas y más de un centenar de vuelos resultaron modificados o cancelados. El gobierno chino defendió los ejercicios como una respuesta a lo que considera provocaciones de Taipéi y acusó al Partido Progresista Democrático de “atar la isla a un rumbo secesionista”. Desde Taiwán, el presidente Lai Ching-te afirmó que su administración actuará con responsabilidad y no incentivará una escalada, aunque denunció que la presión militar china contradice el comportamiento de una “gran nación responsable”.

El Ministerio de Defensa taiwanés reportó 130 aeronaves y más de 20 embarcaciones chinas en las inmediaciones, además de un globo militar. Beijing sostiene que las maniobras son una advertencia frente a movimientos independentistas y a la intervención de actores externos, especialmente Estados Unidos, que recientemente anunció un nuevo paquete de venta de armas.

Washington recordó que su marco legal establece asistencia defensiva a Taipéi, mientras el presidente Donald Trump aseguró que no espera un ataque chino inminente. Japón, por su parte, avivó tensiones al insinuar una eventual participación si la isla fuera atacada, provocando duras críticas de Beijing. Con ambos lados reforzando sus posiciones, el estrecho de Taiwán vuelve a convertirse en uno de los focos de tensión más delicados de Asia.

 

