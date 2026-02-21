El satélite que contó con participación platense va al espacio el 6 de marzo

Alumnos y docentes de la UNLP participan del proyecto espacial / El Dia

La NASA confirmó ayer que la misión que transportará a la órbita de la Luna un satélite desarrollado por científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) despegará el 6 de marzo.

Luego de una reprogramación técnica, Artemis II, finalmente saldrá con el nanosatélite platense a bordo.

Desde la NASA indicaron que el ensayo general permitió obtener información clave y aplicar correcciones en distintos puntos del sistema. Entre esas, mencionaron ajustes en los sellos de la interfaz de desconexión rápida, el reemplazo de filtros del sistema terrestre y el análisis de diversos procedimientos para optimizar la implementación del ensayo.

Directivos de la agencia espacial estadounidense señalaron que el llenado del tanque se realizó con éxito, al igual que la simulación de la cuenta regresiva, aunque reconocieron que se registraron algunos inconvenientes menores.

La misión contará con Atenea, un CubeSat científico de clase 12U construido con la participación de investigadores, docentes y estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNLP.

Proyecto internacional

El nanosatélite formará parte de un grupo internacional que incluye proyectos de Alemania, Corea del Sur y Arabia Saudita, posicionando al desarrollo de la UNLP en un contexto científico global de primer nivel.

El envío de Atenea marca un avance relevante para la investigación espacial argentina y mantiene a la comunidad científica de La Plata con expectativa.

La misión Artemis II marcará el regreso de astronautas a las inmediaciones de la Luna después de más de cinco décadas, como paso previo a futuros alunizajes tripulados.