Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada

El paisaje urbano de La Plata viene experimentando una transformación en sus márgenes y en algunos sectores del casco céntrico. El surgimiento de microbasurales es hoy una problemática que atraviesa distintas localidades, motorizada por deficiencias logísticas y por la falta de apego a las normas de convivencia urbana.

A través de diversos reportes vecinales, este diario realizó un relevamiento de las zonas donde la acumulación de basura se ha vuelto una constante.

En San Carlos, específicamente en 143 entre 523 y 531, se detectaron descargas de residuos comerciales. El caso fue motivo de un cruce fuerte entre el conductor de un camión y un vecino: “No ves que no se puede tirar acá. En 32 tenés contenedores”, se gritó desde un auto. El hombre señalado por la descarga contestó con gestos insultantes.

Una situación similar ocurre en 140 entre 526 y 527, y sobre 527 entre 140 y 141, donde los frentistas denuncian dos semanas sin recolección de basura acumulada en las calles, lo que provoca el bloqueo de zanjas. En Los Hornos, se reporta un panorama complejo sobre la avenida 143, desde 64 hasta 72.

Hacia el sur de la Ciudad se registraron quejas en el tramo de calle 13, de 90 a 610; en calle 9 entre 77 y 80.

Si se cambia de dirección hacia el norte de La Plata aparece el reclamo de vecinos de 26 y 496.

Más cerca del Casco, en Tolosa, Eduardo Hache, de la Asamblea Vecinal, señaló que se multiplican los reclamos por fallas en la recolección desde calle 122 hasta 31, y desde 532 hasta 520, afectando incluso a los sectores más céntricos de la localidad.

Más allá de las fallas en la recolección, los propios frentistas exponen situaciones donde la conducta individual vulnera el espacio público.

En 44 y 173, Cecilia observa con preocupación la formación de focos a cielo abierto: “Son los mismos vecinos los que dejan la basura en cualquier lado. Es una cuestión de falta de educación”, sentenció.

Esta falta de compromiso también se extiende al sector comercial. Un vecino de calle 43 detalló: “Hay dos verdulerías que se encargan de llenar el contenedor hasta el tope y, cuando se acaba el espacio, empiezan a tirar los desechos sueltos a los costados”.

La basura, se sabe, desarrolla plagas urbanas como las ratas, que en las últimas semanas, se mencionan en los reclamos vecinales y advertencias de especialistas.

La problemática del espacio se repite en las zonas comerciales y en el Centro, donde hay edificios.

Por su parte, en 83 entre 115 y 116, Rafael Albarracín señaló: “No se cansan de tirar basura. Entre los carritos y sobre todo comerciantes, ya que suele haber restos de comida y restos de pollo crudo”.

A la conducta ciudadana se suma el desconcierto por los cambios en el equipamiento urbano. Eduardo Hache (Tolosa) advirtió sobre la desaparición de unidades: “Los contenedores que estaban desde 1 a 122 y de 532 a 520 en una época, de un día para otro los sacaron. Es tal el cúmulo de basura que ha proliferado en forma exponencial la cantidad de roedores dentro de distintos puntos, incluso céntricos”.

Marcelo Martínez, titular de la ONG ambientalista “Nuevo Ambiente”, analizó que, mientras en la periferia el problema suele estar ligado a “deficiencias de la recolección”, en el Centro el conflicto se vincula con la gestión de los contenedores y el comportamiento nocturno. “Lo que se está observando es que están sacando muchos residuos desde los contenedores, un fenómeno que se nota desde principios de 2025”, indicó.

Martínez subrayó que la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) presenta baches técnicos, pero también normativos. Explicó que la ordenanza actual requiere la detección en flagrancia para aplicar multas, lo que dificulta sancionar a quienes arrojan basura indebidamente.

“Quizás hay que revisar esa ordenanza en particular. Estoy de acuerdo con la contenerización, pero debe estar acompañado de controles o fiscalizaciones para aquellos que a la noche hacen desastres”, concluyó.