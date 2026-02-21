Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

“Es tu casa”: el mensaje de Verón para despedir a Eduardo Domínguez tras su salida de Estudiantes

“Es tu casa”: el mensaje de Verón para despedir a Eduardo Domínguez tras su salida de Estudiantes
21 de Febrero de 2026 | 15:17

Escuchar esta nota

Juan Sebastián Verón estuvo presente en la despedida de Eduardo Domínguez, este viernes en UNO. Tras el partido con Sarmiento, que ganó por 1 a 0, se homenajeó al DT saliente, ganador de cinco estrellas. 

A través de una historia de Instagram, donde compartió el reel oficial del club para despedir al dt campeón, la Bruja Verón escribió “¡¡¡Gracias Edu!!! Esta es tu casa”. 

Este gesto del presidente albirrojo no sorprende dado que el mismo Domínguez ha manifestado reiteradas veces el apoyo que sintió tanto de la Bruja como de Martín Gorostegui y Marcos Angeleri. Desde el arranque del primer tiempo, se acomodó cómo en casa ocasión al lado del banco del cuerpo técnico y observó el partido. 

Más tarde, tras el pitazo final, llegaron las cinco copas ganadas por Estudiantes bajo la conducción de Eduardo Domínguez. Los jugadores hicieron un círculo en medio de la cancha, donde el “Barba” no pudo ocultar su emoción, mientras los hinchas vitoreaban “de la mano de Edu Domínguez, todos la vuelta vamos a dar”.


Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza

FOTOS | Ya se vive la celebración del Año Nuevo Chino en La Plata: el cronograma de actividades para este sábado en Plaza Moreno

VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol

VIDEO. Despedida triunfal: fin de ciclo en lo más alto

Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida

Uno por uno: los puntajes de Estudiantes

VIDEO. Eduardo Dominguez: “Muchas gracias Estudiantes”

Carrefour frena la venta de su negocio en el país
Últimas noticias de Deportes

VIDEO. Despedida triunfal: fin de ciclo en lo más alto

VIDEO. Eduardo Dominguez: “Muchas gracias Estudiantes”

Se va dejando copas y un sello imposible de olvidar

VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
“Loco de amor”: las nietas de Ricardo Montaner lo verán en concierto por primera vez en el Movistar Arena
Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces
Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA
La despedida del elenco de “Grey’s Anatomy”
La Ciudad
Artemis II: jefe de la NASA descarta misión lunar en marzo por problemas técnicos
FOTOS | Ya se vive la celebración del Año Nuevo Chino en La Plata: el cronograma de actividades para este sábado en Plaza Moreno
Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida
Los números de este sábado del Cartonazo para jugar por $1.000.000
Sábado cálido en La Plata y para disfrutar al aire libre: como sigue el tiempo en la Región
Policiales
Seis detenidos y una joven inconsciente en La Plata: qué se sabe de la brutal golpiza en pleno centro
Otro triple choque en La Plata: un motociclista con fractura de cráneo, internado y con riesgo de vida
Intento de robo frustrado en La Plata: detuvieron a tres delincuentes tras un rápido operativo
Un auto ardió en llamas en la Ruta 2: bomberos y la policía evitaron una tragedia en La Plata
Policías condenados: sentencia por la muerte de Lito Costilla
Política y Economía
VIDEO. Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes
Empresarios piden que el Senado convierta en ley la reforma laboral
Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Los mercados le dieron el okey a la reforma laboral
Con Kicillof, es oficial la nueva conducción del peronismo bonaerense

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla