“Es tu casa”: el mensaje de Verón para despedir a Eduardo Domínguez tras su salida de Estudiantes

Juan Sebastián Verón estuvo presente en la despedida de Eduardo Domínguez, este viernes en UNO. Tras el partido con Sarmiento, que ganó por 1 a 0, se homenajeó al DT saliente, ganador de cinco estrellas.

A través de una historia de Instagram, donde compartió el reel oficial del club para despedir al dt campeón, la Bruja Verón escribió “¡¡¡Gracias Edu!!! Esta es tu casa”.

Este gesto del presidente albirrojo no sorprende dado que el mismo Domínguez ha manifestado reiteradas veces el apoyo que sintió tanto de la Bruja como de Martín Gorostegui y Marcos Angeleri. Desde el arranque del primer tiempo, se acomodó cómo en casa ocasión al lado del banco del cuerpo técnico y observó el partido.

Más tarde, tras el pitazo final, llegaron las cinco copas ganadas por Estudiantes bajo la conducción de Eduardo Domínguez. Los jugadores hicieron un círculo en medio de la cancha, donde el “Barba” no pudo ocultar su emoción, mientras los hinchas vitoreaban “de la mano de Edu Domínguez, todos la vuelta vamos a dar”.



