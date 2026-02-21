VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este sábado en la Ruta 2, donde un vehículo se incendió a la altura del kilómetro 48 en la localidad de El Peligro, en la mano descendente, y generó preocupación entre los automovilistas que circulaban por la zona.
El hecho ocurrió alrededor de las 8.05, cuando la central de alarmas recibió un llamado alertando sobre un incendio vehicular en la banquina. De inmediato se desplazó una dotación en el móvil 4 de los Bomberos Voluntarios El Peligro, a cargo de la jefa de Cuerpo, Nadia López Fariña.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el fuego afectaba a un automóvil particular, un Ford Focus, que se encontraba detenido sobre la banquina. Las llamas avanzaban principalmente en la parte delantera del rodado, generando una densa columna de humo visible desde varios metros.
Rápidamente el personal desplegó líneas de ataque y logró extinguir el incendio, evitando que el fuego se propagara al resto del vehículo y que la situación pasara a mayores.
En el operativo también trabajaron agentes de la división motorizada de la Policía Bonaerense, pertenecientes al escuadrón Samborombón, quienes colaboraron con la seguridad en la zona y ordenaron el tránsito mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.
Gracias al rápido accionar de los equipos intervinientes no se registraron víctimas ni personas heridas, aunque el episodio provocó susto entre quienes transitaban por la autovía en las primeras horas del día. Las causas que originaron el foco ígneo no fueron informadas oficialmente y serán materia de pericias.
