Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol

Ganó. Nada más. Los resultadistas a ultranza bien dirán “nada menos”. Y queda claro que para hacer pie es mucho más fácil tener el respaldo de los triunfos. Eso sÍ. en el rendimiento, no hay nada para destacar. Las diferencias estuvieron en los arcos, donde el local falló e Insfrán fue figura. Del resto del juego, ni hablar.

Primero y principal, Gimnasia no jugó. La idea de juntar a los cuatro volantes -incluidos los dos refuerzos más imnportantes del mercado, los Nachos Miramón y Fernández- no funcionó desde lo táctico. Tampoco tuvo efectos prácticos. Solamente la ineficacia ofensiva del conjunto local no le dio un dolor de cabeza al equipo de Zaniratto.

Los primeros minutos dejaron muchas ganas y poca precisión en ambos equipos. El Lobo del Parque intentó ser prolijo y lastimar con las trepadas de Franco Saavedra por la izquierda. El Tripero, que buscó a Nacho Fernández para manejar la pelota recostado sobre la derecha, buscó cerrar filas por adentro y dañar por las bandas.

En esa línea, una buena subida de Pedro Silva Torrejón terminó con un centro a ras del suelo que -por poco- no pudo conectar Ignacio Fernández. Sin embargo, desde la izquierda Saavedra y Ceballos siguieron marcando diferencias y Nelson Insfrán tuvo que jugarse abajo para evitar el tanto del delantero Agustín Módica, que se tiró a buscar esa pelota que intentó taquear -sin éxito- Valentino Simoni.

No era un buen momento del equipo de Zaniratto cuando el Tripero logró la apertura del marcador. El equipo mendocino pasó de estar cerca del primero a tener que sacar del medio, con una gran dosis de error propio de por medio. La jugada del gol nació a la izquierda y derivó hacia la banda opuesta, Alexis Steimbach recortó para adentro y metió el pase profundo para la diagonal corta hacia afuera de Marcelo Torres. El remate del Chelo contó con la complicidad de César Rigamonti, a quien se le escurrió la pelota entre las piernas para marcar el 1 a 0 a favor del Lobo platense.

La ventaja le dio más nerviosismo al local que tranquilidad al conjunto mens sana. Zaniratto no quedó demasiado conforme con las coberturas de la derecha de su defensa, aunque Alexis Steimbach jugó un muy buen primer tiempo. Nacho Fernández tuvo mayos participación cuando se cerró desde la banda derecha, pero -como era de esperar- costó su retroceso por el sector, donde los relevos no siempre funcionaron bien. El equipo mendocino llegó con otro buscapié desde la izquierda, pero el cruce de Enzo Martínez evitó mayores complicaciones.

En el inició del complemento, Broggi metió variantes y el conjunto local salió en busca del empate. Nelson Insfrán debió esforzarse en su vuelo para atajar un cabezazo de Módica. El Mono también controló un remate de Lencioni y Santiago Rodríguez reventó la pelota en el travesaño cuando el formoseño no tenía nada que hacer. Otra vez el travesaño salvó al Tripero con un remate de Ulises Sánchez. Y Módica le erró al arco. Todo del local. Ni siquiera los cambios que ensayó Zaniratto con los ingresos de Mastrángelo y Franco Torres pudieron acomodar al equipo.

Cerca de la media hora casi lo liquida Gimnasia porque Rigamonti voló para rechazar al córner un buen remate de Diego Mastrángelo. El mendocino tuvo otra chance pero Insfrán le ahogó el grito a Lencioni. De ahí hasta el final, no pasó casi nada. Y el Tripero se volvió a La Plata con un triunfo muy festejado que desde el juego no dejó nada.