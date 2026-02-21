Hallan sano y salvo al joven con autismo que era intensamente buscado en Berisso

El joven de 21 años, identificado como M.N.E.L, que había desaparecido en Berisso fue hallado fuera de peligro, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la localidad vecina.

Se lo halló tras un fuerte operativo encabezado por las fuerzas de seguridad. El joven de 21 años padece autismo y epilepsia, por lo que se encuentra bajo tratamiento y debe tomar medicación diaria.

Es en ese contexto en que la preocupación fue mayor luego de que se lo hubiera visto por última vez el viernes a las 10 de la mañana. Según se pudo saber, salió de su casa en Villa Progreso luego de una crisis de salud mental.

Al momento de irse, estaba al cuidado de un acompañante. Finalmente, fue hallado en la puerta de un comercio, en la zona de 143 y 600. Estaba desorientado pero ya se encuentra a salvo y en buen estado de salud.