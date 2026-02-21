VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
Arranca la gran celebración del Año Nuevo Chino en La Plata con una amplia propuesta de eventos y actividades
VIDEO. Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
VIDEO. Golpiza en manada en pleno centro de La Plata: una joven terminó inconsciente y hay seis detenidos
Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida
Otro triple choque en La Plata: un motociclista con fractura de cráneo, internado y con riesgo de vida
Advierten sobre la necesidad de cubrir las vacantes en la Corte
Un auto ardió en llamas en la Ruta 2: bomberos y la policía evitaron una tragedia en La Plata
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
Intento de robo frustrado en La Plata: detuvieron a tres delincuentes tras un rápido operativo
El micro vuelve a subir un 15% y el boleto mínimo superará los $900
Con la morosidad sobre el nivel histórico, otra suba de las expensas
VIDEO. Le quitan la licencia a la “Toretto de Berisso” tras filmarse a más 170 km/h
Empresarios piden que el Senado convierta en ley la reforma laboral
Sábado cálido en La Plata y para disfrutar al aire libre: como sigue el tiempo en la Región
Con Kicillof, es oficial la nueva conducción del peronismo bonaerense
El PJ bajó varias listas pero tuvo que habilitar peleas en 11 distritos
“Loco de amor”: las nietas de Ricardo Montaner lo verán en concierto por primera vez en el Movistar Arena
Tapia apela, busca que lo dejen salir del país y pide su sobreseimiento
Los números de este sábado del Cartonazo para jugar por $1.000.000
Reforma laboral: cómo quedó el proyecto aprobado en Diputados
Afirman que hay 99% de chances de recesión en los próximos 6 meses
El satélite que contó con participación platense va al espacio el 6 de marzo
La “vuelta al cole” hizo entrar en ritmo a las librerías céntricas
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un violento accidente de tránsito se registró este sábado en la zona norte de La Plata, donde un motociclista de 33 años sufrió heridas de extrema gravedad tras quedar atrapado debajo de uno de los vehículos involucrados en un triple choque.
El hecho ocurrió en la intersección de calle 489 y Camino Belgrano, en la localidad de City Bell. Por causas que son materia de investigación, colisionaron un Peugeot 208, una Chevrolet Spin y una motocicleta Gilera Smash.
Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, identificado y oriundo de Ensenada, cayó al asfalto y su moto terminó debajo del Peugeot 208, conducido por otro hombre de 24 años. En el siniestro también estuvo involucrado un tercer vehículo, una Chevrolet Spin manejada por otro individuo de 64.
En tanto, una ambulancia del SAME, a cargo de la doctora Silva, trasladó de urgencia al motociclista al Hospital San Roque de Gonnet. Allí los médicos constataron que presentaba fractura de cráneo y múltiples lesiones, quedando internado en estado crítico y con riesgo de vida.
En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas Base Norte, que preservó la escena para la realización de las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFIJ N° 14 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las diligencias de rigor para determinar cómo se produjo el siniestro.
El caso vuelve a poner en foco la problemática de los accidentes viales en la región, especialmente en arterias de alto tránsito como Camino Belgrano.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí