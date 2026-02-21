Otro triple choque en La Plata: un motociclista con fractura de cráneo, internado y con riesgo de vida

Un violento accidente de tránsito se registró este sábado en la zona norte de La Plata, donde un motociclista de 33 años sufrió heridas de extrema gravedad tras quedar atrapado debajo de uno de los vehículos involucrados en un triple choque.

El hecho ocurrió en la intersección de calle 489 y Camino Belgrano, en la localidad de City Bell. Por causas que son materia de investigación, colisionaron un Peugeot 208, una Chevrolet Spin y una motocicleta Gilera Smash.

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor, identificado y oriundo de Ensenada, cayó al asfalto y su moto terminó debajo del Peugeot 208, conducido por otro hombre de 24 años. En el siniestro también estuvo involucrado un tercer vehículo, una Chevrolet Spin manejada por otro individuo de 64.

En tanto, una ambulancia del SAME, a cargo de la doctora Silva, trasladó de urgencia al motociclista al Hospital San Roque de Gonnet. Allí los médicos constataron que presentaba fractura de cráneo y múltiples lesiones, quedando internado en estado crítico y con riesgo de vida.

En el lugar trabajó personal del Comando de Patrullas Base Norte, que preservó la escena para la realización de las pericias correspondientes. La causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFIJ N° 14 del Departamento Judicial La Plata, que dispuso las diligencias de rigor para determinar cómo se produjo el siniestro.

El caso vuelve a poner en foco la problemática de los accidentes viales en la región, especialmente en arterias de alto tránsito como Camino Belgrano.