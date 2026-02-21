Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |Estudiantes superó 1-0 a sarmiento y quedó puntero de la zona a

Despedida triunfal: fin de ciclo en lo más alto

Entre la emoción por el adiós de Eduardo Domínguez y un rendimiento lejos del ideal, el Pincha ganó sin sobrarle nada con gol de Alexis Castro. El cierre que merecía el DT

Lucas Finocchio

21 de Febrero de 2026 | 05:04
Edición impresa

Estudiantes derrotó 1-0 a Sarmiento con gol de Alexis Castro. Sumó de a tres y se posicionó entre los primeros de la Zona A del Apertura. Pero esto pasó a segundo plano en a noche de UNO, ya que todas las miradas se las llevó Eduardo Domínguez, que tuvo una despedida a todo trapo, con ovación, emoción y festejo por la victoria.

Por su parte, el Pincha no tuvo su mejor partido, pero cumplió con la tarea en casa, ante un Verde que intentó hasta el cansancio, pero sus limitaciones futbolísticas le jugaron una mala pasada en el final del encuentro.

Los primeros minutos se jugaron como el Verdolaga quiso, manejando los hilos del partido, con un estilo intenso y de perro de presa a la hora de marcar. Pese a ser más insistente, las aproximaciones que generó no lograron inquietar el arco de Fernando Muslera.

Uno de los principales problemas que perjudicaron a Estudiantes fue no poder unir líneas, con los volantes como protagonistas de esa desconexión. Quien buscó adelantarse fue Tomás Palacios, con buena proyección en las salidas desde el fondo, aunque sus intentos no bastaron para llegar con claridad a campo rival.

Asimismo, mientras Sarmiento y Estudiantes se prestaban la pelota, Andrés Merlos jugaba su propio partido, generando malestar en los hinchas albirrojos tras la temprana amonestación a González Pirez y algunas decisiones polémicas que favorecieron a la visita.

En ese contexto, y con una merma futbolística prolongada, el Pincha tuvo su primera llegada clara con un cabezazo de Guido Carrillo, luego de un centro de tiro libre de José Sosa que terminó en las manos del guardameta.

Eduardo Dominguez: “Muchas gracias Estudiantes”

Se va dejando copas y un sello imposible de olvidar

Lo cierto es que, sin demasiados recursos técnicos, quien más se animaba a proponer algo distinto era Sarmiento, mientras Estudiantes aguardaba para aprovechar algún error. En ese sentido, Alexis Castro sacó el primer remate que rozó el caño izquierdo del arquero tras una falla en la salida defensiva. La jugada tomó por sorpresa a la defensa verde y también al propio Pucho, que no logró definir con precisión.

Cuando en la tarde de UNO poco y nada sucedía, Domínguez debió mover el banco a los 32 minutos. El capitán José Sosa se retiró por una molestia en el sóleo derecho y en su lugar ingresó Tiago Palacios, buscando mayor profundidad por las bandas.

A pesar de las escasas situaciones mencionadas, el epílogo de la etapa inicial mostró a un partido que se fue apagando. Con un Estudiantes conmocionado por la salida de su entrenador, en tiempo adicional intentó irse al descanso en ventaja con otro cabezazo de Guido Carrillo que terminó en las manos de Javier Burrai. Ese remate fue, sin dudas, la jugada más peligrosa del primer tiempo.

En resumen, lo que dejó el primer tiempo, fue un Pincha sin demasiadas ideas de juego, y con un medio partido. Lo más destacable fueron los pequeños ataques punzantes de Gastón Benedetti por el carril izquierdo, los cabezazos del Tanque de Magdalena y la buena labor del defensor Palacios.

Ya con el complemento, Estudiantes entro dormido y sufrió en los primeros minutos, con dos disparos que inquietaron la valla de Nando, primero con un travesaño y luego con una atajada que cahetéo al tiro de esquina.

En ese sentido, cuando Sarmiento parecía que podía ponerse en ventaja, con un gol de otro partido, de uno de los más considerados el DT, Castro. Con una jugada colectiva y conducción de Carrillo el Pincha aprovechó un error del Verde para desbordar por la banda izquierda y con un centro de Pérez, dentro del área, el Pucho con un latigazo rompió el cero en la entrada del bosque platense.

Sin dudas, el tanto sirvió como un despertador para despabilar un León que estaba dormido. A partir de allí, el Pincha mostró la otra cara de la moneda, con presión más alta, pero con leves impresiciones de mitad de cancha hacia atrás, ya que Sarmiento continúo con la misma intensidad.

Por su parte, el Barba notó que el equipo necesitaba más apoyó en la mitad, y buscó sacear esa necesidad con el ingreso de Amondarain en lugar de Tobio Burgos. A su vez, optó por Mancuso en lugar de Meza, que tuvo un partido de menor a mayor.

Pasando la segunda media hora del partido, el juego volvió a sufrir una merma, con ambos equipos prestándose la pelota, aunque con los locales más claros en los ataques, debido a los ingresos de Aguirre y Cetré, que fueron un refresco energizante para un equipo que comenzó a sentir cansancio.

Los minutos se fueron escurriendo como arena entre los dedos, y el partido se fue con el sol, mientras los canticos por Domínguez atemperaban la escena, Merlos pitó el final de un encuentro quedará enmarcada en la historia del Club. Estudiantes derrotó por la mínima a Sarmiento con gol de Alexis Castro. Volvió a la victoria, estiró su invicto de 12 partidos sin derrotas y comenzó el fin de semana de la mejor manera.

Ahora el Pincha deberá enfocarse en el próximo compromiso que es Newell´s en Rosario, en lo que será el inicio de la era post Eduardo Domínguez. Nadie dice que será fácil, pero con esfuerzo y entrega Estudiantes tendrá que rearmarse para estar a la altura de las tres competencias que disputará durante el año.

 

El informe de Martín Cabrera tras la victoria de Estudiantes

 

 

La dirigencia no se quiere apurar: Medina, el que está más cerca

Uno por uno - Estudiantes

Multimedia

Alexis Castro ya conectó su gol, el que le dio la victoria a Estudiantes sob re Sarmiento / N. Braicovich

