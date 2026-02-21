Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales

Amenazan con disparar a una nena de 7 años en un robo en Tolosa

21 de Febrero de 2026 | 19:02

Escuchar esta nota

Una familia en Tolosa vivió una verdadera pesadilla durante las primeras horas del día de este sábado. Durante un asalto, una niña de 7 años fue amenazada con un arma de fuego en la zona de 526 y 118.

Todo ocurrió mientras un hombre se encontraba junto a su hija de 7 años por la zona, alrededor de las siete de la mañana. De un momento a otro, dos delincuentes los abordaron y amenazaron a él y a la menor con disparar, mientras apuntaban con armas de fuego. 

El hombre cedió sus pertenencias y los delincuentes escaparon con su riñonera, que contenía documentación personal, tarjetas de crédito y del automóvil junto a las llaves del mismo y de su casa, su DNI y el celular. 

Media hora más tarde, cuando las víctimas no habían llegado siquiera a la comisaría para hacer la denuncia, pudieron detectar que alguien había iniciado sesión en la cuenta de Facebook del hombre en la zona de City Bell.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El Gobierno consiguió la media sanción de la Reforma Laboral: cómo votaron los senadores

Maltratos y ¿abuso sexual?, el dramático giro por la muerte de la bebé de un año en Ensenada

Caído lo de Boca, Cetré volvió a Estudiantes y quiere jugar el clásico ante Gimnasia

Enzo Martínez y la fórmula de Gimnasia para ganar el clásico: “Hay que entregar todo”

Confirmado: a partir de marzo, Patentes comenzará a pagarse todos los meses

Paritarias bonaerenses: la Provincia tantea un acuerdo previo con los gremios

Cuáles serán las empresas detrás del mantenimiento de luminarias

VIDEO. El estadio innovador para el fútbol femenino que construirá Brandsen
+ Leidas

Sufrió, pero valió la pena; Gimnasia ganó 1 a 0 en Mendoza

FOTOS | Con una multitud en Plaza Moreno se vive el Año Nuevo Chino 2026 en La Plata

VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol

VIDEO. Despedida triunfal: fin de ciclo en lo más alto

Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida

VIDEO. Eduardo Dominguez: “Muchas gracias Estudiantes”

Uno por uno: los puntajes de Estudiantes

Carrefour frena la venta de su negocio en el país
Últimas noticias de Policiales

FOTOS Y VIDEO | Alarma por un incendio en los talleres de tren en Los Hornos

Seis detenidos y una joven inconsciente en La Plata: qué se sabe de la brutal golpiza en pleno centro

Otro triple choque en La Plata: un motociclista con fractura de cráneo, internado y con riesgo de vida

Intento de robo frustrado en La Plata: detuvieron a tres delincuentes tras un rápido operativo
Espectáculos
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
“Loco de amor”: las nietas de Ricardo Montaner lo verán en concierto por primera vez en el Movistar Arena
Resiliencia: jóvenes que bailan desde las raíces
Eric Dane: adiós al doctor Mark que no pudo contra la ELA
La despedida del elenco de “Grey’s Anatomy”
Información General
Informe de Banco Provincia advierte que el nivel de endeudamiento familiar podría frenar más el consumo
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Los números de la suerte del sábado 21 de febrero de 2026, según el signo del zodíaco
Hoy es el Día Internacional del Gato: festejan tres veces al año, sus "beneficios" y cuáles son los más amistosos
Verano en carpa: una opción que pierde terreno
La Ciudad
FOTOS | Con una multitud en Plaza Moreno se vive el Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
Hallan sano y salvo al joven con autismo que era intensamente buscado en Berisso
Reclaman limpieza para una zona de Los Hornos por “olor a mugre y ratas”
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
Artemis II: jefe de la NASA descarta misión lunar en marzo por problemas técnicos
Deportes
En marzo salen a la venta las nuevas camisetas del Lobo
La dirigencia no se quiere apurar: Medina, el que está más cerca
“Es tu casa”: el mensaje de Verón para despedir a Eduardo Domínguez tras su salida de Estudiantes
VIDEO. Despedida triunfal: fin de ciclo en lo más alto
VIDEO. Eduardo Dominguez: “Muchas gracias Estudiantes”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla