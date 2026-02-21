Amenazan con disparar a una nena de 7 años en un robo en Tolosa

FOTOS Y VIDEO | Alarma por un incendio en los talleres de tren en Los Hornos
FOTOS Y VIDEO | Alarma por un incendio en los talleres de tren en Los Hornos
Una familia en Tolosa vivió una verdadera pesadilla durante las primeras horas del día de este sábado. Durante un asalto, una niña de 7 años fue amenazada con un arma de fuego en la zona de 526 y 118.
Todo ocurrió mientras un hombre se encontraba junto a su hija de 7 años por la zona, alrededor de las siete de la mañana. De un momento a otro, dos delincuentes los abordaron y amenazaron a él y a la menor con disparar, mientras apuntaban con armas de fuego.
El hombre cedió sus pertenencias y los delincuentes escaparon con su riñonera, que contenía documentación personal, tarjetas de crédito y del automóvil junto a las llaves del mismo y de su casa, su DNI y el celular.
Media hora más tarde, cuando las víctimas no habían llegado siquiera a la comisaría para hacer la denuncia, pudieron detectar que alguien había iniciado sesión en la cuenta de Facebook del hombre en la zona de City Bell.
