Amenazan con disparar a una nena de 7 años en un robo en Tolosa

Una familia en Tolosa vivió una verdadera pesadilla durante las primeras horas del día de este sábado. Durante un asalto, una niña de 7 años fue amenazada con un arma de fuego en la zona de 526 y 118.

Todo ocurrió mientras un hombre se encontraba junto a su hija de 7 años por la zona, alrededor de las siete de la mañana. De un momento a otro, dos delincuentes los abordaron y amenazaron a él y a la menor con disparar, mientras apuntaban con armas de fuego.

El hombre cedió sus pertenencias y los delincuentes escaparon con su riñonera, que contenía documentación personal, tarjetas de crédito y del automóvil junto a las llaves del mismo y de su casa, su DNI y el celular.

Media hora más tarde, cuando las víctimas no habían llegado siquiera a la comisaría para hacer la denuncia, pudieron detectar que alguien había iniciado sesión en la cuenta de Facebook del hombre en la zona de City Bell.