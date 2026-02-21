Chocó un policía en el centro de La Plata y terminó internado

FOTOS Y VIDEO | Alarma por un incendio en los talleres de tren en Los Hornos
FOTOS Y VIDEO | Alarma por un incendio en los talleres de tren en Los Hornos
Un accidente de tránsito ocurrido este sábado en el centro de La Plata dejó como saldo a un policía herido e internado, luego de un choque entre una moto y un auto. El hecho se registró en la intersección de avenida 25 y 69, según informaron fuentes oficiales.
De acuerdo con el parte policial, el efectivo de 21 años, quien se desempeña en la División de Capacitación de la UTOI, se encontraba franco de servicio al momento del siniestro. El joven conducía una Honda CB 190 cuando, por causas que se investigan, colisionó con un Fiat Palio manejado por un hombre de 25 años.
Tras el impacto, una ambulancia del SAME trasladó al policía al Hospital Rossi, donde ingresó con la pérdida de dos piezas dentarias, aunque fuera de peligro. En el lugar trabajó personal policial y se solicitó la intervención de Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.
La causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó en manos de la UFIJ N° 12 junto al Juzgado de Garantías interviniente, mientras se intentan determinar las circunstancias en que se produjo el choque. De surgir nuevos elementos, no se descartan ampliaciones en la investigación.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
