Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue la primera integrante del oficialismo en hacerse eco -en forma pública al menos- de una de las noticia más importante de la semana en materia geopolítica: el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que rechaza los nuevos y altos aranceles fijados por Donald Trump a las importaciones. De paso lo utilizó, además, como una forma de diferenciación del Gobierno que al menos en lo formal todavía integra, después del avance legislativo con la reforma laboral.

“La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones, implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos. Sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno. Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos; para mí, primero está la Argentina”, evaluó Villarruel en una extensa publicación en la red X.

¿Crítica al modelo de apertura económica indiscriminada que aplica La Libertad Avanza (LLA) y que viene provocando un cierto impacto en la industria nacional? Es una lectura más que posible, casi una obviedad.

“LA DEPENDENCIA DE CHINA”

La compañera de fórmula de Javier Milei -que se inscribe dentro de la tradición del nacionalismo católico y cercana a las Fuerzas Armadas- se hizo eco incluso de las habituales diatribas del mandatario contra la globalización.

“La apertura total y libre de las importaciones sólo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales. Tenemos todo para ser una potencia mundial. No podemos conformarnos con ser un país de servicios. En definitiva, estamos hablando de nacionalismo o globalismo”, sentenció Villarruel. Es una de las declaraciones más jugadas desde que se distanció de Javier Milei y, claro, de su hermana Karina.

Los cuestionamientos de la Vice llegan 48 horas después de que se anunciara el cierre de la fábrica de neumáticos FATE, con el despido de más de 900 trabajadores. Esta semana, además, la automotriz Stellantis comunicó la paralización de su producción hasta marzo. El sector industrial es el más golpeado por las importaciones desde China y lo ha hecho saber en varios pronunciamientos públicos. El argumento del Gobierno es que deben adecuarse a competir con lo importado.

UNA “TRAICIÓN”

No puede leerse la postura pública de Villarruel sino como otro capítulo de la ruptura entre ella y Milei. Ayer se evaluaba dentro del oficialismo directamente como una traición. Es como que tomó partido, decían fuentes libertarias, por los dos grandes empresarios a los que se enfrentó el Presidente en las últimas semanas: recientemente al dueño de FATE y ALUAR, Javier Madanes Quintanilla; antes a Paolo Rocca, CEO de Techint.

Dicho de otro modo: Villarruel sugiere con su texto que Milei debería atender los reclamos de los representantes del sector industrial. Donde se incluye a los textiles, acaso los que más quejan elevan a la Casa Rosada por la apertura de las importaciones. Incluso las han expresado en algún documento público.

Lo de ayer no fue todo. Antes, Villarruel había tomado distancia del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos que el Gobierno oficializó semanas atrás. “Si no somos patriotas, nuestro país está destinado a extinguirse... Sea donde sea que se impliquen, hay que tener como norte la Argentina”, consignó en un mensaje grabado que replicó en sus redes el mismo día en que el canciller, Pablo Quirno, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, comunicaron el mentado acuerdo con la Casa Blanca.

ACTUAR EN TÁNDEM CON EL PJ

La guerra con la Rosada es tan fuerte que la senadora Patricia Bullrich, hoy la principal delegada de Milei en la Cámara Alta, acusa a Villarruel de actuar en tándem con el peronismo.

Además, Villarruel continúa con su agenda federal que ya la llevo a recorrer 21 de las 24 provincias. La semana pasada estuvo mano a mano con el gobernador riojano Ricardo Quintela, un opositor duro al gobierno libertario. Milei, que ya suma 14 viajes a los Estados Unidos y es el presidente que más giras internacionales hizo en dos años, apenas recorrió 11 distritos.

Villarruel, además, puso en evidencia la doble vara del Gobierno para investigar amenazas en redes sociales. Fue, en rigor, un reclamo porque aparentemente la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, no movió un papel ante amenazas que recibió la Vice. En cambio, la Policía Federal detuvo el mes pasado a un grupo que había amenazado al presidente Milei. De hecho Daniel Vera, jubilado, está preso en su casa hace seis meses, acusado por el mismo delito. “Es gravísimo que se haya naturalizado amenazar de muerte a la Vicepresidente. Algún día tienen que actuar @AleMonteoliva”, dice un mensaje en redes que Villarruel replicó como si fuera propio.

Dato: el perfil del usuario que escribió la amenaza a la Vice suele publicar mensajes de apoyo al Gobierno.