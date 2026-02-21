González Pirez, el enojo con Tomás Palacios y el insólito pedido de disculpas

El triunfo de Estudiantes ante Sarmiento en UNO dejó varias postales dentro del campo, pero una de las más llamativas fue el reiterado reto de Leandro González Pirez a Tomás Palacios durante distintos pasajes del partido. Al defensor experimentado se lo vio marcándole cuestiones de posicionamiento y, sobre todo, pidiéndole calma tras algunos cruces con futbolistas rivales, en una escena que no pasó desapercibida para los hinchas.

Tras el encuentro, González Pirez le bajó el tono a la situación y explicó que se trató de algo natural dentro del equipo, en el marco de la adaptación del joven que llegó desde el Inter de Milán. “Es un gran chico, un gran jugador, está por ahí un poco exaltado a veces, pero nada, tratamos de contenerlo un poco, de ayudarlo para que se monte rápido al grupo. Sabemos que nos puede dar muchísimas cosas, viene de un lugar muy importante como es Inter, así que tratamos de acomodarlo un poquito para que pueda mostrar todo lo que está haciendo”, señaló.

La escena tuvo un capítulo inesperado horas después en redes sociales. En una publicación de Instagram, Palacios le dejó un comentario a su compañero que rápidamente se viralizó: “Perdón por hacerte renegar cabeza te quiero”. La respuesta de González Pirez no tardó en llegar y fue en tono cómplice: “Animal”, acompañado de emojis.

El intercambio terminó de confirmar que, lejos de un conflicto, lo ocurrido en la cancha formó parte de la dinámica interna de liderazgo y apoyo dentro del plantel. En Estudiantes valoran la personalidad de Palacios y, al mismo tiempo, el rol de referentes como González Pirez para encauzar a los más jóvenes en momentos de alta intensidad competitiva.

La despedida de Domínguez

González Pirez también se refirió al impacto que generó en el grupo la confirmación de la salida de Eduardo Domínguez, quien dejará Estudiantes para continuar su carrera en Brasil. El defensor contó que la noticia los sorprendió en plena rutina de trabajo.

“Nos enteramos un poco como ustedes. Estábamos entrenando a la tarde y salió por las noticias en medio del entrenamiento. Después Eduardo nos lo comunicó, nos dijo que era su sueño y una motivación personal”, explicó.

En lo personal, el zaguero destacó el vínculo que construyó con el entrenador durante el ciclo. “Le tengo muchísimo aprecio, confió mucho en mí y por suerte también le pude responder. Me pone muy contento por él que pueda dar un gran paso en su carrera como director técnico. Entregó todo para el club y se lo tiene más que ganado”, afirmó, antes de desearle éxito en su nuevo desafío.

El análisis del partido

Sobre el desarrollo del encuentro ante Sarmiento, González Pirez reconoció que el equipo de Junín propuso un partido exigente desde lo físico y con presión alta, algo que Estudiantes ya tenía estudiado en la previa.

“Es un equipo muy físico, sabíamos que presionaba alto y que jugaba mucho uno contra uno por toda la cancha, entonces eso nos podía complicar”, explicó.

El defensor también admitió que el contexto anímico previo influyó, aunque valoró la respuesta del equipo. “Hubo un poquito de lo anímico por todo lo que pasó antes del partido, pero lo positivo es que lo sacamos adelante. No sufrimos en defensa, mantuvimos la valla en cero y pudimos ganar”, cerró.