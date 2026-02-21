González Pirez, el enojo con Tomás Palacios y el insólito pedido de disculpas

Cinco heridos por una explosión en el Hogar Granja Esperanza de Melchor Romero
Cinco heridos por una explosión en el Hogar Granja Esperanza de Melchor Romero
FOTOS | Una multitud en Plaza Moreno en la primera jornada del Año Nuevo Chino 2026 en La Plata
Otro capítulo de la pelea en el PJ, una foto que hizo ruido y la historia reciente que incomoda
FOTOS Y VIDEO | Así fue el incendio en los talleres del tren en Los Hornos
Disparos frente al Cementerio de La Plata: buscan al conductor de una camioneta
Artemis II: jefe de la NASA descarta misión lunar en marzo por problemas técnicos
Amenazan con disparar a una nena de 7 años en un robo en Tolosa
Chocó un policía en el centro de La Plata y terminó internado
Seis detenidos y una joven inconsciente en La Plata: qué se sabe de la brutal golpiza en pleno centro
Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida
“Es tu casa”: el mensaje de Verón para despedir a Eduardo Domínguez tras su salida de Estudiantes
VIDEO. Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes
Otro triple choque en La Plata: un motociclista con fractura de cráneo, internado y con riesgo de vida
VIDEO. Proliferan los microbasurales: del camión ausente al no me importa nada
Empleos en La Plata: consultá gratis las búsquedas laborales publicadas en EL DIA
VIDEO. La Sagrada Familia: ya es la iglesia más alta: ¿cuánto más que la Catedral de La Plata?
Hallan sano y salvo al joven con autismo que era intensamente buscado en Berisso
Un auto ardió en llamas en la Ruta 2: bomberos y la policía evitaron una tragedia en La Plata
La agenda de espectáculos para disfrutar este sábado en La Plata
VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
RIGI: la prórroga que consolida el horizonte de inversión para Vaca Muerta
Advierten sobre la necesidad de cubrir las vacantes en la Corte
Villarruel usa el fallo contra Trump para marcarle límites al modelo económico de Milei
Intento de robo frustrado en La Plata: detuvieron a tres delincuentes tras un rápido operativo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
El triunfo de Estudiantes ante Sarmiento en UNO dejó varias postales dentro del campo, pero una de las más llamativas fue el reiterado reto de Leandro González Pirez a Tomás Palacios durante distintos pasajes del partido. Al defensor experimentado se lo vio marcándole cuestiones de posicionamiento y, sobre todo, pidiéndole calma tras algunos cruces con futbolistas rivales, en una escena que no pasó desapercibida para los hinchas.
Tras el encuentro, González Pirez le bajó el tono a la situación y explicó que se trató de algo natural dentro del equipo, en el marco de la adaptación del joven que llegó desde el Inter de Milán. “Es un gran chico, un gran jugador, está por ahí un poco exaltado a veces, pero nada, tratamos de contenerlo un poco, de ayudarlo para que se monte rápido al grupo. Sabemos que nos puede dar muchísimas cosas, viene de un lugar muy importante como es Inter, así que tratamos de acomodarlo un poquito para que pueda mostrar todo lo que está haciendo”, señaló.
La escena tuvo un capítulo inesperado horas después en redes sociales. En una publicación de Instagram, Palacios le dejó un comentario a su compañero que rápidamente se viralizó: “Perdón por hacerte renegar cabeza te quiero”. La respuesta de González Pirez no tardó en llegar y fue en tono cómplice: “Animal”, acompañado de emojis.
El intercambio terminó de confirmar que, lejos de un conflicto, lo ocurrido en la cancha formó parte de la dinámica interna de liderazgo y apoyo dentro del plantel. En Estudiantes valoran la personalidad de Palacios y, al mismo tiempo, el rol de referentes como González Pirez para encauzar a los más jóvenes en momentos de alta intensidad competitiva.
González Pirez también se refirió al impacto que generó en el grupo la confirmación de la salida de Eduardo Domínguez, quien dejará Estudiantes para continuar su carrera en Brasil. El defensor contó que la noticia los sorprendió en plena rutina de trabajo.
“Nos enteramos un poco como ustedes. Estábamos entrenando a la tarde y salió por las noticias en medio del entrenamiento. Después Eduardo nos lo comunicó, nos dijo que era su sueño y una motivación personal”, explicó.
En lo personal, el zaguero destacó el vínculo que construyó con el entrenador durante el ciclo. “Le tengo muchísimo aprecio, confió mucho en mí y por suerte también le pude responder. Me pone muy contento por él que pueda dar un gran paso en su carrera como director técnico. Entregó todo para el club y se lo tiene más que ganado”, afirmó, antes de desearle éxito en su nuevo desafío.
Sobre el desarrollo del encuentro ante Sarmiento, González Pirez reconoció que el equipo de Junín propuso un partido exigente desde lo físico y con presión alta, algo que Estudiantes ya tenía estudiado en la previa.
“Es un equipo muy físico, sabíamos que presionaba alto y que jugaba mucho uno contra uno por toda la cancha, entonces eso nos podía complicar”, explicó.
El defensor también admitió que el contexto anímico previo influyó, aunque valoró la respuesta del equipo. “Hubo un poquito de lo anímico por todo lo que pasó antes del partido, pero lo positivo es que lo sacamos adelante. No sufrimos en defensa, mantuvimos la valla en cero y pudimos ganar”, cerró.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí