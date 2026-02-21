El Chelo Torres llegó a los nueve goles en el Lobo

Marcelo Torres volvió a ser clave para Gimnasia y regresó al gol tras dos partidos, ya que anteriormente había convertido en el triunfo ante Aldosivi de penal. De esta manera llegó a su noveno gol con la camiseta mens sana, en un total de 25 encuentros.

Luego de una buena recuperación de Barros Schelotto y una buena jugada de Steimbach con asistencia incluida, el Chelo controló dentro del área y definió entre las piernas de Rigamonti, para el 1-0. El delantero anhelaba un gol de jugada, luego de haber sido el máximo anotador del mens sana en el Clausura pasado.

Si bien el delantero no tuvo tantas chances, en la única clara de gol que tuvo no falló y le dio tres puntos importantísimos al mens sana, para acomodarse en la Zona B del Torneo Apertura.

Además, es un tanto que le puede llegar a traer confianza de cara a los próximos partidos que se le vienen como Rosario Central y Tigre, que serán bastantes complicados.

El primer gol del Chelo Torres con la camiseta de Gimnasia fue el 7 de agosto de 2025, en el triunfo por 2-1 ante Godoy Cruz como visitante.

Después, convirtió un tanto en la derrota por 2-1 como local y también un tanto en la caída por 3-1 en el Bosque ante Unión. Mientras que fue protagonista de la buena seguidilla final que tuvo el Tripero, en el Clausura pasado: le hizo un tanto a Sarmiento de penal, otro que fue clave ante River en el Monumental, otro a Vélez en el Bosque y un golazo a Platense, en Vicente López. Y en el actual Apertura, le hizo un gol de penal a Aldosivi y ayer, a Gimnasia de Mendoza.

VOLVIÓ A GANAR AFUERA

Gimnasia cortó su mala racha en condición de visitante y pudo lograr su primer festejo en lo que va del año, en su tercera presentación del Torneo Apertura.

En las primeras dos presentaciones, había sido derrotado ante River por 2-0 y ante Barracas Central, por el mismo marcador. Más allá del triunfo frente al elenco mendocino, también pudo marcar por primera vez en el año fue de su casa.

en la previa, hubo tormenta

Uno de los condimentos que tuvo el partido fue una fuerte tormenta que se produjo en Mendoza. La lluvia fue torrencial y generó que la cancha esté más rápida de lo habitual.

La peor parte se vio en el Parque San Martín, más allá que en la cancha, también cayó mucha agua. Y en los primeros minutos, hubo algún chaparrón, pero después todo se produjo en total normalidad. Sin dudas, el terreno dio lugar a la pierna fuerte en el encuentro.