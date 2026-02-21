Reforma laboral lista: el oficialismo logró dictamen y buscará aprobarla el viernes

Apenas ocho horas después de que la Cámara de Diputados aprobara la reforma laboral con modificaciones, el oficialismo logró emitir un nuevo dictamen en el Senado para dejar el proyecto en condiciones de ser sancionado la próxima semana.

La jefa del oficialismo en la Cámara alta, Patricia Bullrich, confirmó que el bloque aceptará los cambios introducidos por Diputados, entre ellos la eliminación del artículo 44, que proponía modificaciones al régimen de licencias por enfermedad y había sido cuestionado por el PRO, la UCR y gobernadores aliados a la Casa Rosada.

El despacho fue firmado durante una reunión conjunta de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Bullrich y Ezequiel Atauche, respectivamente. De esta manera, el oficialismo cumple con el plazo reglamentario de siete días para habilitar el tratamiento en el recinto.

Bullrich adelantó que la sesión para votar la iniciativa será convocada para el 27 de febrero. El Senado podrá optar por aceptar la versión aprobada en Diputados o insistir con la media sanción que había otorgado previamente.

Rechazo del peronismo y acusaciones cruzadas

Durante el debate en comisión, el interbloque peronista reiteró su rechazo al proyecto. El senador Mariano Recalde advirtió que el texto, que quedó conformado por 218 artículos tras la eliminación del 44, modifica 18 leyes y deroga otras 11.

Recalde también cuestionó la afirmación de Bullrich respecto de que se trata de la primera ley laboral aprobada en democracia y recordó el antecedente de la denominada “ley Banelco”. En ese marco, mencionó la reciente detención del ex senador Edgardo Kueider en la frontera con Paraguay con unos 200 mil dólares sin declarar.

Además, el legislador apuntó contra la trayectoria de Bullrich como ministra de Trabajo durante el gobierno de Fernando de la Rúa y vinculó esa etapa con los altos índices de desempleo registrados en ese período. “Ese desastre lo vinimos a arreglar los peronistas y este desastre también”, afirmó.

Bullrich respondió que, si el peronismo gana las elecciones, tendrá la oportunidad de implementar sus propias soluciones. La discusión derivó en nuevos cruces cuando la senadora riojana Florencia López calificó de “traidores” a los gobernadores peronistas que facilitaron el quórum o votaron a favor del proyecto en Diputados.

Ante una frase de López en la que advirtió que “no van a alcanzar los helicópteros”, Bullrich la acusó de realizar expresiones “golpistas”. “No vamos a permitir arrebatos golpistas”, sostuvo la legisladora oficialista.

Defensa del proyecto y agenda parlamentaria

En el cierre de la reunión, Bullrich defendió la media sanción obtenida en Diputados, donde el proyecto fue aprobado por 135 votos a favor y 115 en contra, y volvió a rechazar las acusaciones de irregularidades en el trámite legislativo.

También negó que el caso Kueider esté vinculado con la reforma y señaló que el ex senador pertenecía al espacio político del peronismo, además de recordar la condena por administración fraudulenta del ex gobernador entrerriano Sergio Urribarri.

El Senado tiene previstas tres sesiones para la próxima semana. El martes 24 se realizará la sesión preparatoria, en la que se ratificará a Bartolomé Abdala como presidente provisional y se definirán las autoridades de la Cámara.

El jueves 26 está previsto el tratamiento del Régimen Penal Juvenil, que propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, junto con la reforma de la ley de Glaciares y el pliego de Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la Unión Europea.

Finalmente, el viernes se debatirá la reforma laboral, junto con el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, en lo que será una semana clave para la agenda legislativa del Gobierno.