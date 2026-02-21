Polémica en La Plata: colocaron pinches en un cantero “para que no entren animales” y denuncian que ya hubo una herida

VIDEO. Aulló más fuerte: en el duelo de Lobos la diferencia fue el gol
Una situación que generó fuerte repudio entre vecinos y proteccionistas se registró en las últimas horas en La Plata, donde una mujer colocó pinches metálicos en el cantero ubicado en la vereda de su vivienda, en la zona de calle 14 entre 41 y 42.
Según trascendió, la medida habría sido tomada para evitar que perros hagan sus necesidades en el espacio donde la frentista tiene plantas. Sin embargo, el cantero forma parte de la vía pública, lo que despertó cuestionamientos por el riesgo que representa tanto para animales como para personas.
Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales luego de que el reconocido rescatista animal Ezequiel Kelo las difundiera con un duro mensaje: “Ojo sus mascotas, ojo la gente esto es humano siendo humano hdp. Cualquiera se puede lastimar”, advirtió, alertando sobre el peligro de los elementos punzantes colocados a lo largo del borde del cantero.
En tanto, el malestar vecinal no tardó en hacerse sentir. Una frentista aseguró que ya hubo una persona herida: “A una chica le tuvieron que dar 5 puntos en la pierna por esa estupidez que hicieron”, relató, dando cuenta de las posibles consecuencias de la instalación.
Otra vecina remarcó el carácter público del espacio: “Es vereda, es público, así que si alguien lo quiere sacar, bienvenido sea, y de paso hacer una denuncia en el municipio que corresponda porque es peligroso poner eso en la vía pública tanto para un animal como para niños y para cualquier persona”.
El episodio abrió el debate sobre los límites entre el cuidado de la propiedad privada y la seguridad en espacios públicos. Mientras algunos comprenden el malestar por la falta de responsabilidad de ciertos dueños de mascotas, otros advierten que colocar objetos punzantes en la vereda puede constituir un riesgo grave y derivar en denuncias ante las autoridades municipales.
Hasta el momento no trascendió si intervino el Municipio ni si se labraron actuaciones por el caso.
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
