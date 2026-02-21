Un violento episodio sacudió esta mañana del sábado a la ciudad de La Plata, cuando dos jóvenes fueron atacados por un grupo de personas en las inmediaciones de la céntrica esquina de 7 y 49, frente a la salida de un boliche, en una secuencia que terminó con una mujer internada y un operativo policial en la zona.

Según el relato de testigos, la pelea se desató por un incidente menor: una joven caminaba por la avenida y, sin intención aparente, rozó a otra. Esa acción fue tomada como detonante por el grupo, y la mujer fue agredida brutalmente. Las imágenes de la escena muestran cómo recibió golpes con tacos de zapatos y terminó tendida sobre el asfalto antes de ser asistida.

En medio de la trifulca, el hermano de la víctima intentó intervenir para frenar la agresión, pero también fue atacado por al menos cinco personas. Recibió piedrazos, puñetazos y patadas mientras estaba en el suelo, aunque afortunadamente sufrió lesiones de menor consideración.

La joven, en tanto, fue trasladada por el SAME al hospital en estado delicado. Presentaba inconsciencia y signos visibles de los golpes recibidos, incluyendo una marcada hinchazón en rostro y boca producto de la golpiza.

Fuentes policiales informaron que la intervención de móviles de la Patrulla Municipal y de la Policía Bonaerense fue clave para dispersar la patota y permitir que los servicios de emergencia pudieran asistir a las víctimas. El hecho generó preocupación entre comerciantes y vecinos del centro platense, que se mostraron alarmados por la violencia registrada.

Las autoridades continúan recabando testimonios para identificar a los agresores y determinar si se presentarán denuncias formales por lo ocurrido.