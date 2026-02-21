Feroz golpe a una familia de quinteros de La Plata

Estudiantes derrotó a Sarmiento 1 a 0 y cerró con un triunfo la histórica etapa de Domínguez
Cuatro encapuchados, vestidos como policías, entraron armados, ataron a todos y escaparon con dinero y una camioneta
Un violento asalto sacudió la zona rural de la Región durante la madrugada de ayer, cuando un grupo comando irrumpió en la casilla de una quinta y redujo a toda una familia. El hecho ocurrió cerca de las 2 en un predio ubicado sobre Ruta 36, a la altura del kilómetro 70, con ingreso por calle 646.
Según consta en la denuncia, el productor, de 31 años, dormía junto a su pareja, de 30; su hijo, de 9; y dos cuñados, de 28 y 15, cuando fueron sorprendidos por entre cuatro y cinco hombres encapuchados. En base a su relato, “todos vestían ropa oscura similar a la policial”, y estaban armados con armas cortas y largas.
De acuerdo a su dramático testimonio, los asaltantes ingresaron de manera sorpresiva a la vivienda y exigieron dinero en efectivo y las llaves de una camioneta Toyota Hilux blanca modelo 2018. Bajo amenazas constantes, obligaron a las víctimas a tirarse al piso y las maniataron con alambres en pies y manos.
El dueño de la quinta y su cuñado de 28 años fueron los más golpeados: recibieron culatazos en la cabeza y en el rostro. El resto de la familia sufrió patadas mientras los delincuentes revolvían cada rincón del lugar en busca de objetos de valor. La terrible secuencia se extendió durante aproximadamente una hora.
Finalmente, la banda escapó con un botín millonario. Se llevaron 3 millones de pesos, 300 dólares, un generador eléctrico, ocho rollos de membrana, una motosierra, una garrafa, entre otros elementos de valor. Todo cargado en la camioneta de la familia. Tras el asalto, el productor y su cuñado recibieron atención médica por los golpes sufridos.
La denuncia fue radicada y la investigación quedó en manos de la Justicia, que trabaja para identificar a los responsables y dar con la camioneta sustraída. El caso volvió a encender la preocupación y el temor por la inseguridad.
