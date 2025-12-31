Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Armas, una moto robada y menores involucrados

Armas, una moto robada y menores involucrados

La intervención policial dejó al descubierto un punto señalado por vecinos como lugar de ocultamiento de rodados robados

Armas, una moto robada y menores involucrados

Secuestran armas de guerra y una moto robada en un operativo / EL DIA

31 de Diciembre de 2025 | 05:05
Un operativo policial realizado en la zona sur de La Plata derivó en la aprehensión de un joven de 21 años y dos menores de 13 y 11, además del secuestro de una moto robada y dos armas de fuego, una de ellas de grueso calibre. Según se informó, el procedimiento generó preocupación entre vecinos del barrio por el nivel de violencia potencial que implicaba la situación.

El hecho ocurrió cuando personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría Novena, junto a efectivos del Escuadrón Motorizado, avanzó en una investigación vinculada al esclarecimiento de robos y hurtos de motocicletas ocurridos en la ciudad. De acuerdo a fuentes policiales, distintas tareas de inteligencia permitieron detectar un monte ubicado en calle 115 entre 90 y 91, señalado por vecinos como un punto habitual para el ocultamiento de motos sustraídas.

Al ingresar a pie al predio, los efectivos sorprendieron a tres personas que se encontraban en el lugar junto a un motovehículo. Según indicaron voceros del caso, al advertir la presencia policial, los sospechosos intentaron descartar armas de fuego y darse a la fuga, pero fueron rápidamente reducidos.

Durante la requisa, se constató que el mayor de los involucrados, de 21 años, llevaba consigo una pistola calibre .22, con la numeración suprimida y sin municiones. En tanto, a pocos metros de los dos menores -de 13 y 11 años- los efectivos hallaron una escopeta calibre 12/70, sin culata ni numeración visible, lo que encendió una fuerte alarma entre los investigadores. Además, en el lugar se incautó una motocicleta Mondial 150 cc, que se encontraba junto a los tres aprehendidos. Tras las verificaciones correspondientes, se confirmó que el rodado tenía pedido de secuestro activo por una causa de hurto de motovehículo, denunciada semanas atrás en otra dependencia policial de la ciudad.

El procedimiento fue informado a la UFI N° 6, que avaló el accionar policial y dispuso que el joven mayor de edad quedara aprehendido y fuera indagado en sede judicial. En cuanto a los menores, intervino la Fiscalía del Joven, que ordenó que fueran restituidos a sus progenitores, sin perjuicio de las actuaciones que continúan en el marco de la causa.

 

