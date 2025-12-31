Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |El cierre del año confirmó un escenario más grave que el observado en 2023 y 2024

La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región

Los datos consolidados ubican a 2025 como el período más crítico de los últimos tres años. La participación de motos volvió a ser determinante en la mayoría de los casos fatales, con una incidencia superior al 60%

La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región

Las motos aparecieron como factor dominante en casi dos tercios de los fallecimientos / EL DIA

31 de Diciembre de 2025 | 05:07
Edición impresa

El tránsito volvió a ser una de las principales causas de muerte en la Región. A horas del cierre de 2025, un relevamiento propio de EL DIA, elaborado en base a información policial y judicial, confirma que 80 personas murieron en siniestros viales en La Plata, Berisso y Ensenada, una cifra que no sólo resulta alarmante sino que marca un nuevo récord negativo en los últimos tres años.

El número representa un incremento del 25% respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 64 víctimas fatales, y también supera a 2023, año que había cerrado con 74 muertos. En términos porcentuales, el aumento interanual frente a aquel período es de más del 8%, consolidando una tendencia ascendente que preocupa a especialistas y autoridades.

El análisis del perfil de las víctimas vuelve a dejar en evidencia un dato estructural: las motos siguen siendo el eslabón más vulnerable del sistema vial. De las 80 muertes en 2025, 50 involucraron a motociclistas o acompañantes, lo que equivale al 62,5% del total. Muy por detrás aparecen los automovilistas (12 casos), los peatones (10), los ciclistas (7) y un caso atípico vinculado a un jinete.

La predominancia de las motos en las estadísticas fatales no es un fenómeno aislado. Un informe reciente de la ONG Corazones Azules Argentina, realizado en octubre de este año en distintos puntos de La Plata, aporta datos que ayudan a dimensionar el problema. Según ese relevamiento, basado en mil observaciones presenciales, casi 7 de cada 10 motociclistas circulan sin casco o lo utilizan de manera incorrecta, una infracción que se agrava durante los fines de semana y fuera del casco.

El estudio también reveló que el 42% de los motociclistas cruza semáforos en rojo, porcentaje que asciende al 54% los fines de semana, y que más del 50% circula sin luces reglamentarias de noche.

El mapa de los accidentes fatales de 2025 muestra, además, una fuerte concentración en avenidas, rutas y accesos clave, con picos durante los meses del segundo semestre y un cierre de año especialmente trágico. Diciembre fue el mes con más víctimas, reflejando una problemática que se intensifica con el aumento de la circulación, la nocturnidad y el relajamiento de los controles.

LE PUEDE INTERESAR

Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará

LE PUEDE INTERESAR

Armas, una moto robada y menores involucrados

A pesar de las campañas, los operativos y los anuncios oficiales, la inseguridad vial parece no encontrar un límite en la Región. Las cifras, frías pero contundentes, dejan en claro que el tránsito sigue cobrando vidas a un ritmo que crece año tras año. Y que, mientras no se logre un cambio profundo en las conductas, la infraestructura y los controles, la estadística amenaza con seguir escribiéndose en rojo.

Casos que marcaron el año

Entre los episodios más conmocionantes de 2025 se destacó el doble atropello ocurrido en mayo en la zona de 520 y 161, en Melchor Romero, donde murieron dos músicos platenses. Las víctimas fueron Franco Giampieri (33) y Axel Geremías Martínez (31), quienes caminaban por la zona cuando fueron embestidos por una camioneta Ford Ranger. El caso tuvo un fuerte impacto social y judicial.

Durante el año también generaron fuerte repercusión otras tragedias, como la muerte de una nena de 7 años atropellada por un camión en Romero, el fallecimiento de una barrendera municipal embestida por un recolector, y varios siniestros múltiples con motociclistas y acompañantes, incluidos menores de edad.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Procesaron y detuvieron a dos empleados de la Legislatura bonaerense por abusos sexuales en el interior del palacio

La ola de calor, un infierno para los vecinos de La Plata que están sin agua y sin luz

Lejos del caribe y el glamour: el destino inesperado que eligió un jugador del Pincha en Brasil

VIDEO. Despiste y milagro en Ensenada: dos personas se salvaron de ser embestidas tras un choque

Cuenta DNI en enero: habrá descuentos todas las semana en carnicerías y promos especiales en la Costa

¿Qué pasará con los dólares cara chica? La explicación del Banco Nación por el impacto de la Ley de Inocencia Fiscal

“Estoy enojada, ¡horrible!”: Mirtha reavivó su ira contra Chiche Gelblung

Micros, basura, estacionamiento y más: así funcionará La Plata el 31 de diciembre y el 1ro de enero
+ Leidas

Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?

El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?

Bronca y angustia por el cierre sin aviso de un Primario privado

Pintado en la mira y Weigandt a la espera

El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León

Dos casos en estudio: se analizan los futuros de Max y Giampaoli
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- Navidad sangrienta en La Plata: "Nos amenazó de día y esperó a la noche para matarlo como a un perro"

Un año atravesado por crímenes desgarradores que nadie olvidará

Armas, una moto robada y menores involucrados

Simularon ser pasajeros y asaltaron a un taxista
Espectáculos
“La empleada”: un laberinto emocional
Aventuras marinas, terror y un colorido mundo robótico
Hawkins dice adiós: se va la última para “Stranger Things”
Tras rebautizarlo como Trump, artistas cancelan shows en el Kennedy Center
La Plata distinguió a uno de sus “hijos” en el mundo, Leonardo García Alarcón
Información General
Hallazgo platense: una nueva era en marcapasos
Fin de año con alta afluencia en la Costa Atlántica
Crean un gel capaz de restaurar el esmalte dental
De playa Grande a "playa chica": revuelo en uno de los balnearios más concurridos de Mar del Plata
VIDEO.- "Diablo de Polvo" en Florencio Varela: ¿qué es este remolino que también se da en Marte?
Deportes
2025: El año que entró por el aro
¿Y si al final Ascacibar se queda en Estudiantes?
Salida al exterior y un posible retorno en Estudiantes
El prematuro debut en la Copa Argentina complica la Noche del León
Pintado en la mira y Weigandt a la espera
La Ciudad
Penurias en plena ola de calor: hartazgo vecinal por la falta de luz y agua
¡Arden los muñecos en La Plata! El mapa y las fotos de los momos que se quemarán para despedir el 2025
Fin de año polémico con sólo 22 muñecos avalados
El año termina con el termómetro “explotado” en La Plata: ¿cuándo llega el alivio?
Por el asueto y el feriado no habrá recolección de residuos a la noche

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla