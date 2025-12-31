La inseguridad vial no frena: 80 muertos y un récord fatal en la Región

El tránsito volvió a ser una de las principales causas de muerte en la Región. A horas del cierre de 2025, un relevamiento propio de EL DIA, elaborado en base a información policial y judicial, confirma que 80 personas murieron en siniestros viales en La Plata, Berisso y Ensenada, una cifra que no sólo resulta alarmante sino que marca un nuevo récord negativo en los últimos tres años.

El número representa un incremento del 25% respecto de 2024, cuando se habían contabilizado 64 víctimas fatales, y también supera a 2023, año que había cerrado con 74 muertos. En términos porcentuales, el aumento interanual frente a aquel período es de más del 8%, consolidando una tendencia ascendente que preocupa a especialistas y autoridades.

El análisis del perfil de las víctimas vuelve a dejar en evidencia un dato estructural: las motos siguen siendo el eslabón más vulnerable del sistema vial. De las 80 muertes en 2025, 50 involucraron a motociclistas o acompañantes, lo que equivale al 62,5% del total. Muy por detrás aparecen los automovilistas (12 casos), los peatones (10), los ciclistas (7) y un caso atípico vinculado a un jinete.

La predominancia de las motos en las estadísticas fatales no es un fenómeno aislado. Un informe reciente de la ONG Corazones Azules Argentina, realizado en octubre de este año en distintos puntos de La Plata, aporta datos que ayudan a dimensionar el problema. Según ese relevamiento, basado en mil observaciones presenciales, casi 7 de cada 10 motociclistas circulan sin casco o lo utilizan de manera incorrecta, una infracción que se agrava durante los fines de semana y fuera del casco.

El estudio también reveló que el 42% de los motociclistas cruza semáforos en rojo, porcentaje que asciende al 54% los fines de semana, y que más del 50% circula sin luces reglamentarias de noche.

El mapa de los accidentes fatales de 2025 muestra, además, una fuerte concentración en avenidas, rutas y accesos clave, con picos durante los meses del segundo semestre y un cierre de año especialmente trágico. Diciembre fue el mes con más víctimas, reflejando una problemática que se intensifica con el aumento de la circulación, la nocturnidad y el relajamiento de los controles.

A pesar de las campañas, los operativos y los anuncios oficiales, la inseguridad vial parece no encontrar un límite en la Región. Las cifras, frías pero contundentes, dejan en claro que el tránsito sigue cobrando vidas a un ritmo que crece año tras año. Y que, mientras no se logre un cambio profundo en las conductas, la infraestructura y los controles, la estadística amenaza con seguir escribiéndose en rojo.

Casos que marcaron el año

Entre los episodios más conmocionantes de 2025 se destacó el doble atropello ocurrido en mayo en la zona de 520 y 161, en Melchor Romero, donde murieron dos músicos platenses. Las víctimas fueron Franco Giampieri (33) y Axel Geremías Martínez (31), quienes caminaban por la zona cuando fueron embestidos por una camioneta Ford Ranger. El caso tuvo un fuerte impacto social y judicial.

Durante el año también generaron fuerte repercusión otras tragedias, como la muerte de una nena de 7 años atropellada por un camión en Romero, el fallecimiento de una barrendera municipal embestida por un recolector, y varios siniestros múltiples con motociclistas y acompañantes, incluidos menores de edad.