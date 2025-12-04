Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad |ALERTA EPIDEMIOLÓGICA A NIVEL NACIONAL

Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte

La Secretaría de Salud del Municipio controla la evolución de tres pacientes. Uno vive en la Ciudad

Sarampión: alarma en La Plata por contagio en un viaje desde el Norte

Los niños son los más vulnerables, hay que vacunarlos / EL DIA

4 de Diciembre de 2025 | 03:18
Edición impresa

El 24 de noviembre se prendió otra luz de alarma sanitaria por la reaparición del sarampión, una enfermedad prevenible con la vacunación. Y toca de cerca a la Ciudad: una persona está en observación ante un posible contagio en un viaje.

Según se informó a este diario desde la Secretaría de Salud Municipal, cuatro integrantes de una familia contagiados de sarampión ingresaron al país, y viajaron en un colectivo de larga distancia desde Bolivia hasta Santa Fe. Así, se activó el alerta de cada provincia por la que pasó el micro y una campaña a nivel nacional que busca reforzar la vacunación gratuita en las jurisdicciones.

El colectivo pasó por Salta, y varias localidades de Santa Fe; Rafaela, Totoras y Capitán Bermúdez en Rosario. Con los síntomas a la vista, -lesiones en la piel y fiebre-, la familia estuvo en un espacio cerrado por casi dos días, en contacto estrecho con otros pasajeros.

Tres portan domicilio platense. Aunque se aclaró desde la Comuna que sólo una reside en la Ciudad.

En vista de que el sarampión es de “rápido contagio”, la cartera de Salud de Santa Fe, desplegó los protocolos correspondientes; buscó a los pasajeros y supervisó el refuerzo de las dos dosis de la vacuna triple viral o doble viral.

ALERTA NACIONAL

A la par, el Ministerio de Salud de la Nación, lanzó alerta epidemiológica y campaña de vacunación.

Este cuadro enciende las alarmas en el sistema de salud bonaerense, por la baja, anunciada en este diario, del 80 por ciento en los niveles de vacunación, según advirtió el último relevamiento del Ministerio de Salud de la Nación.

Los pasajeros que llevaban domicilio de La Plata, actualmente están bajo control y supervisión “permanente” de la Secretaría de Salud del Municipio.

Según informó a este diario, María Soledad Fernández, titular de esa secretaría, se trata de dos varones y una mujer, de edad adulta.

LA SITUACIÓN EN LA PLATA

“Casos sospechosos sólo hay tres, pero sólo uno está en La Plata. Los otros dos tienen el domicilio en la ciudad pero no viven en la ciudad”, aclaró Fernández. Estas personas viven en la capital federal y en Berazategui, contó.

“La persona está sana, está siendo controlada diariamente y bajo medidas de prevención. Tenía esquema de vacunación incompleto, tenía solo una dosis”, informó Fernández, y agregó que: “Al momento está asintomático” el único caso en estudio en la Ciudad.

Las medidas se basan en un control diario de aparición de algún síntoma y control de la vacunación.

Para los otros dos casos de contacto estrecho con la familia infectada, el cuadro es el mismo. Se les completó el esquema de vacunación a las personas y a sus familias y, “se sigue el control estrecho diariamente”. Si bien, no viven en la ciudad, la Secretaría de Salud está monitoreando los casos.

La médica insistió que no son casos “sospechosos” sino que son contacto estrecho con las personas infectadas, por lo que es necesario un control permanente para evitar posibles brotes de sarampión.

“La notificación de los casos y de los contactos nos llegó a través del SISA -Sistema integrado de información sanitaria argentino- y del sector de epidemiología del Ministerio, que informó a nuestra área de epidemiología”, declaró la Secretaria.

En la provincia de Buenos Aires, la campaña de vacunación del sarampión se realizó entre abril y octubre de este año, y en La Plata, se llevó adelante en plazas y Jardines de Infantes, aplicando la vacuna triple dosis o la doble viral, “dependiendo cual le falte al paciente”, según indicó la doctora.

“Hay que vacunarse, está accesible y hay más de 43 centros de vacunación en la ciudad. Es gratis. Se debe colocar en el primer año y a los cinco años, pero ya entre los 6 y 11 meses se puede vacunar”, indicó. Según datos del sistema de salud hubo treinta casos en la provincia de Buenos Aires. En el área metropolitana se detectaron en Florencio Varela, Avellaneda, Lanús, Moreno, contó Fernández.

Esta enfermedad viral puede generar fiebre, lesiones en la piel y hasta causar la muerte. Por lo que “es necesario que se acerquen a los centros de salud o a Hospitales, y si alguien no puede acercarse nosotros vamos a ir a sus casas”, concluyó.

 

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

