"Les pagaron": fuerte acusación de LLA contra el PRO por el aval a Kicillof para tomar deuda

Es después que algunos legisladores acompañaran la Ley de Financiamiento enviada por el gobernador bonaerense
La alianza en provincia de Buenos Aires entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO parece haber ingresado en un momento de tensión luego que la Legislatura bonaerense aprobara la Ley de Financiamiento solicitada por el gobernador Axel Kicillof y que le permite tomar deuda.
Desde el sector libertario acusaron a sus socios políticos de "cobrar" con cargos para acompañar la iniciativa, pese a que la idea era no hacerlo. "No acordamos nada. Siempre estuvimos en contra. El resto arregló", le dijo Sebastián Pareja, armador libertario bonaerense y cercano a Karina Milei, al diario La Nación.
Pareja había acordado con el ministro del Interior, Diego Santilli, que no acompañarían el pedido de endeudamiento requerido por Kicillof ya que, según entendían, era "una situación injustificada".
La que salió muy fuerte fue la senadora Florencia Arietto, de La Libertad Avanza, quien afirmó: "Les pagaron a Christian Ritondo y a Jorge Grindetti con los cargos en el Banco Provincia: ellos pusieron a Matías Ranzani y Adrián Urelli".
La ex aliada del macrismo agregó: "Santilli también acordó: la vicepresidencia de la Cámara de Diputados le correspondía a La Libertad Avanza por cantidad de bancas y se la dieron a Agustín Forchieri".
La ley obtuvo media sanción en Diputados con 62 votos afirmativos, apenas uno más del mínimo requerido, y fue convertida en ley en el Senado con 31 votos a favor, luego de intensas negociaciones entre el oficialismo y bloques opositores.
El Gobierno evalúa convocar a los jefes de bloque aliados
El reparto de cargos en el BAPRO y organismos clave, la designación de nuevos consejeros generales de educación y la cobertura de vacantes en el Tribunal Fiscal de Apelación, con lugares para sectores del peronismo, el radicalismo, el massismo, el PRO y La Libertad Avanza son señalados por muchos como lo que terminó destrabando las negociaciones y así llegar a un entendimiento que permitiera aprobar la norma.
La negociación por los cargos del Banco Provincia fue lo que destrabó la negociación. Los nuevos directores designados fueron Javier Osuna y Sergio Bordoni (ambos del massismo), Carlos “Cuto” Moreno, Julio Pereyra, Alejandro Formento y Carlos Orsingher (por el kicillofismo), Rodrigo Rodríguez y Laura González (por La Cámpora) y Gabriela Demaría (alineada con Martín Insaurralde). Por la oposición Fernando Rozas (Unión y Libertad), Matías Ranzini y Adrián Urreli (en representación del PRO), Marcelo Daletto (alineado con Emilio Monzó) y Fernando Pérez (UCR), según trascendió.
