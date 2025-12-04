Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Cartonazo: pedí hoy gratis con EL DIA la nueva tarjeta para ganar $3.000.000 y $300.000 por línea

Deportes

"La Tercera que mata": el libro de Ignomiriello que revela cómo se gestó el Estudiantes Campeón del Mundo

  

"La Tercera que mata": el libro de Ignomiriello que revela cómo se gestó el Estudiantes Campeón del Mundo
4 de Diciembre de 2025 | 09:25

Escuchar esta nota

Ya se encuentra a la venta el primer relato de aquellos años en que Estudiantes pasó de pelear el descenso a conquistar el mundo.

El libro, escrito por Miguel Ignomiriello y Pedro Garay, retrata la historia de La Tercera que Mata, el equipo juvenil de Estudiantes de La Plata campeón en 1965 y que 3 años más tarde nutrió al equipo campeón del mundo ante el Manchester United.

El libro, de 216 páginas, con fotos de la época, con los relatos del hacedor de La Tercera, Don Miguel Ignomiriello y el testimonio de jugadores como Poletti, Pachamé y Bambi Flores, parte de la gesta de Old Trafford.

