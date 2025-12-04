"La Tercera que mata": el libro de Ignomiriello que revela cómo se gestó el Estudiantes Campeón del Mundo

Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda
Nuevos nombres del BAPRO, cambios en organismos y fondos para municipios: las concesiones de Kicillof para poder tomar deuda
Ya se encuentra a la venta el primer relato de aquellos años en que Estudiantes pasó de pelear el descenso a conquistar el mundo.
El libro, escrito por Miguel Ignomiriello y Pedro Garay, retrata la historia de La Tercera que Mata, el equipo juvenil de Estudiantes de La Plata campeón en 1965 y que 3 años más tarde nutrió al equipo campeón del mundo ante el Manchester United.
El libro, de 216 páginas, con fotos de la época, con los relatos del hacedor de La Tercera, Don Miguel Ignomiriello y el testimonio de jugadores como Poletti, Pachamé y Bambi Flores, parte de la gesta de Old Trafford.
