Titánico: Martín Palermo sacó a Fortaleza de la zona descenso y todo se define en la última fecha

En una definición dramática del Brasileirão, Fortaleza Esporte Clube, dirigido por el platense Martín Palermo, venció 2-1 al Corinthians y con una fecha por jugar logró salir de la zona de descenso.
Los goles llegaron de los pies de los también argentinos Tomás Pochettino y José María Herrera, mientras que el descuento de Corinthians no alcanzó para frenar un fútbol decidido del “Leão”.
La victoria representa el cuarto triunfo consecutivo de Fortaleza, que encadena ocho partidos sin perder. Este repunte -combinado con derrotas de rivales directos- le permite al equipo ceareense quedar 16.º en la tabla, un puesto arriba de la zona roja.
Cuando Palermo asumió en septiembre, el panorama era sombrío: Fortaleza llegaba penúltimo, con 15 puntos en 21 fechas y gran desventaja sobre la salvación. Pero en apenas meses, consiguió revertir la historia: 8 victorias, 4 empates y sólo 4 derrotas le devolvieron aire a la institución.
Ahora, con un partido por jugar, el desafío aún no está terminado. Fortaleza depende de sí mismo: si gana la última fecha, asegurará la permanencia.
